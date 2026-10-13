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Fietser onderuit gegaan op de Merwedebrug: flinke vertraging vanuit Breda

Aangepast
De fietser is niet gevallen door de vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).
De fietser is niet gevallen door de vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).

Een fietser is dinsdagmiddag onderuitgegaan op de Merwedebrug. Daardoor liep de vertraging op de A27 vanuit Breda op tot anderhalf uur. Volgens Rijkswaterstaat heeft de val niets te maken met de vrachtwagen die eerder die middag over het fietspad van de brug reed.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Kort na de val ging de rechterrijstrook dicht, omdat de hulpdiensten ruimte nodig hadden. Rijkswaterstaat gaf de rijstrook even na half vier weer vrij. Rond vier uur was de vertraging vanuit Breda nog een halfuur.

Vrachtwagen op fietspad
De vrachtwagen die eerder die middag de brug op reed, deed dat via het fietspad. De vrachtwagen raakte de fietser niet.

Dat de vrachtwagen daar reed, is opmerkelijk: zware vrachtwagens en touringcars mogen sinds half juli helemaal niet meer over de Merwedebrug. De politie begeleidde de vrachtwagen van de brug af.

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