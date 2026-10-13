Buren verbaasd over hennepkwekerij met 700 planten: ‘Nooit iets gemerkt’

Het is dinsdagmiddag rustig als altijd in de Sint Laurensstraat in het dorpje Demen, vlakbij Ravenstein. Dat was maandagavond wel anders toen de politie een hennepkwekerij met 700 planten ontmantelde bij een huis in de straat. Tot grote verbazing van de buren. "We hebben nooit iets gemerkt."

Buren zijn compleet verrast dat er bij het stel in de straat een grote hennepkwekerij is aangetroffen. "Het zijn vriendelijke mensen, ze zwaaien altijd en we hebben nooit iets gemerkt", zeggen meerdere straatbewoners. "Ze hadden blijkbaar een heel goed ventilatiesysteem, anders hadden we de geur wel geroken", zegt een andere buurman die uitkijkt op de tuin waar de kwekerij werd aangetroffen.

De voortuin van het huis is omgespit. Stroom en gas zijn afgesloten. De bewoners zijn volgens de buren op vakantie. Een zoon van het echtpaar is wel aanwezig. Hij is zichtbaar geschrokken en wil niets zeggen over de zaak. Hij wil wel kwijt dat zijn ouders in contact staan met de politie.

Vijver

De zoon is naar het huis gekomen om de vissen te verzorgen. In de tuin van zijn ouders ligt een grote vijver. De vissen zijn bij de ontmanteling van de ondergrondse kwekerij tijdelijk in een container gezet. "De politie heeft mij gevraagd om ze op een andere manier op te vangen zodat ze in leven blijven." Meer dan dat zegt hij niet, maar aan zijn gezicht is te zien dat hij zeer geschrokken is.

Andere buren snappen niet dat de bewoners een ondergrondse hennepkwekerij hadden. "Voor het geld hoefden ze het niet te doen." Ook deze buren hebben nooit iets gemerkt. Er kwamen geen vreemde figuren aan de deur. "Zij had een goede baan en zou over een paar maanden met pensioen gaan."

De politie liet dinsdagmiddag weten dat er in deze zaak nog niemand is aangehouden.