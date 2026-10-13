Champions League-magie ver te zoeken bij PSV, ploeg verliest van Leipzig
Bijna een jaar na magische Europese wedstrijden tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4) is de Champions League-magie momenteel nog ver te zoeken bij PSV. Op bezoek bij het Duitse RB Leipzig leed de ploeg dinsdagavond een 1-0 nederlaag, mede door een gemiste penalty van Perišić. Hierdoor staat de teller voor PSV na twee Champions League-duels op één punt.
Leipzig reeg (zeker in de eerste helft) kans op kans aaneen, maar PSV-doelman Matěj Kovář was telkens een sta-in-de-weg. De beste kans van de wedstrijd voor rust was hierdoor voor PSV. Ivan Perišić mocht een, gelukkig gegeven, strafschop nemen.
Op het magische avondje in Liverpool, in november vorig jaar, opende Perišić de score vanaf de strafschopstip. In de Red Bull Arena liet hij dit na. Een doelpunt had de aanzet kunnen zijn voor nieuwe Champions League-magie. PSV werd in Leipzig gesteund door zo’n 2500 hondstrouwe supporters, zij waren hier graag getuige van geweest.
Basisplek voor Kostic
Coach Peter Bosz koos ervoor om Filip Kostic in de basis te zetten. De linksback nam de plek van aanvoerder Mauro Júnior over, die doorschoof naar het middenveld. In het hart van de defensie keerde Lutsharel Geertruida terug, juist tegen de club waarvan hij wordt gehuurd door PSV. Verder de namen die je mocht verwachten bij de hervatting van de Champions League.
De eerste grote kans was voor Leipzig, nadat Kostic pardoes de bal klaarlegde voor de spits van de Duitsers. Maar doelman Matěj Kovář voorkwam met een puike redding de vroege 1-0. Aan de andere kant stichtte Sven Mijnans het eerste Eindhovense gevaar.
Cadeautje niet uitgepakt
In de 19de minuut dé kans voor PSV om op voorsprong te komen. Ridle Baku kreeg de bal in duel met Guus Til in het strafschopgebied op zijn arm, zonder het zelf te zien. De scheidsrechter zag het ook niet, de VAR wel. Een cadeautje voor PSV, maar dat moet je wel uitpakken. De Leipzig-doelman keerde de strafschop van Ivan Perišić.
Aan het einde van de eerste helft brak Leipzig enkele keren gevaarlijk door de Eindhovense defensie, maar een doelpunt bleef uit. Mede dankzij sterk keeperswerk van Kovář die PSV ook meteen na rust behoedde voor een achterstand.
Kovář uitblinker aan PSV-zijde
Mijnans kreeg daarna de bal van Ruben van Bommel op een presenteerblaadje, maar hij schoot de bal naast. Ook Kostic en Sergino Dest lukte het niet om de score te openen. Langzaam groeide Kovář uit tot de man van de wedstrijd aan PSV-zijde, met de ene puike redding na de andere. Maar als je keeper je sterkste speler is, zegt dit natuurlijk iets over de aanvalsdriften van de tegenstander, in dit geval RB Leipzig.
In de 75ste minuut moest de Tsjechische doelman dan toch capituleren. Na een afgeslagen corner schoot Brajan Gruda raak: 1-0. De ingevallen Yarek Gasiorowski had nog een grote kans op de gelijkmaker, maar kopte net naast. Armando Obispo scoorde wel, maar deed dit in buitenspelpositie.
Nog eens twee uitduels
Lang treuren over de nederlaag kan PSV niet. Zaterdag wacht alweer een uitduel, bij ADO Den Haag. De Champions League-trein dendert daarna gewoon weer verder. Volgende week dinsdag moet PSV het dan alweer, in het derde uitduel op rij, opnemen tegen Porto in Portugal.