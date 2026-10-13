Champions League-magie ver te zoeken bij PSV, ploeg verliest van Red Bull

Bijna een jaar na magische Europese wedstrijden tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4) is de huidige Champions League magie nog ver te zoeken bij PSV. Op bezoek bij het Duitse Red Bull Leipzig leed de ploeg dinsdagavond een 1-0 nederlaag, mede dankzij een gemiste penalty van Perišić. Hierdoor staat de teller voor PSV na twee Champions League-duels op één punt.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Red Bull reeg (zeker in de eerste helft) kans op kans aaneen, maar PSV-doelman Matěj Kovář was telkens een sta-in-de-weg. De beste kans van de wedstrijd voor rust was hierdoor voor PSV. Ivan Perišić mocht een, gelukkig gegeven, strafschop nemen. Op het magische avondje in Liverpool, november vorig jaar, opende Perišić de score vanaf de strafschop stip. In de Red Bull Arena liet hij dit na. Een doelpunt had de aanzet kunnen zijn voor nieuwe Champions League-magie. PSV werd in Leipzig gesteund door zo’n 2500 hondstrouwe supporters en zij waren hier graag getuige van geweest. Basisplek voor Kostic

Coach Peter Bosz koos ervoor om Filip Kostic in de basis te zetten. De linksback nam de plek van aanvoerder Mauro Júnior over, die doorschoof naar het middenveld. In het hart van de defensie keerde Lutsharel Geertruida terug, juist tegen de club waarvan hij wordt gehuurd door PSV. Verder de namen die je mocht verwachten bij de hervatting van de Champions League.