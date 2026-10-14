Advertentie
LIVE 112-nieuws | Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:04
Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting
Een auto heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestaan aan de Hoge Akker in Rijkevoort. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.
Advertentie
Advertentie