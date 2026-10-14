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LIVE 112-nieuws | Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting

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Redactie

Liveblog

06:04

Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Een auto heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestaan aan de Hoge Akker in Rijkevoort. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

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