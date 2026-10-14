Uitblinkende keeper kon verlies PSV niet voorkomen: 'Grote teleurstelling'

Chagrijnige gezichten bij PSV na de 1-0 nederlaag tegen Red Bull Leipzig. Dinsdagavond had er meer in gezeten, vinden spelers en trainer. De gemiste strafschop van Ivan Perišić bleek een peperdure misser. Doelman Matěj Kovář, de uitblinker bij PSV, neemt het zijn teamgenoot niet kwalijk.

Kansen om te scoren “Het is een grote teleurstelling, we hadden hier meer kunnen halen”, zegt Kovář. Volgens hem was PSV de eerste zestig, zeventig minuten goed. “Daarna scoren zij en houden ze de nul. Het was ongelukkig, want ik vond dat wij ook kansen hadden om te scoren. Helaas deden we dat niet en gaan we met nul punten naar huis.”

“Hoe minder werk je te doen hebt, hoe beter je je voelt. Maar het is mijn werk om het team te helpen en de ballen uit het doel te houden”, zegt Kovář over zijn vele reddingen. Een kwartier voor tijd moest hij toch een keer de bal uit het doel halen.

Zo vaak word je als doelman niet de uitblinker van je team. Kovář was dat dinsdag wel, in de Red Bull Arena in Leipzig. Dat PSV toch met 1-0 verloor zorgde ervoor dat de Tsjechische keeper als een boer met kiespijn de pers te woord stond.

De grootste kansen voor PSV waren voor Sven Mijnans en Ivan Perišić. Mijnans schoot na rust met zijn zwakkere been de bal mis. In de eerste helft miste Perišić een strafschop. “Niemand zal het Ivan verwijten. Dit kan iedereen gebeuren”, zegt Kovář.

“Tot de zestigste minuut waren we dominant aan de bal. Dat is ook wat we wilden. Maar in dit soort wedstrijden is zestig minuten niet genoeg. We zullen moeten verbeteren. Over drie dagen spelen we alweer (uit bij ADO Den Haag, red.) en drie dagen daarna alweer tegen een sterke tegenstander, Porto.”

Had meer ingezeten

PSV-trainer Peter Bosz vindt net als zijn doelman dat de nederlaag helemaal niet nodig was. “Het gevoel dat ik gelijk na de wedstrijd heb, is dat hier meer had ingezeten. Ik vond ons grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij.”

Bosz ziet de wedstrijd wel iets anders dan Kovář. “De eerste dertig à 35 minuten waren voor ons. Daarna mogen we blij zijn dat we met 0-0 de rust ingaan. In de tussentijd hebben we wel een strafschop gehad die we niet maken. Ja, Leipzig heeft grote kansen gehad, maar die hebben wij ook gehad.”

“Als je naar het voetbal kijkt, hadden wij meer rust in ons spel en konden we de bal langer in de ploeg houden. Maar de kansen die je dan krijgt, moet je benutten. Het is zuur dat je er met 1-0 af gaat.”

Niet ontevreden

Ondanks de nederlaag is Bosz niet ontevreden over wat zijn ploeg liet zien. “Nog niet over negentig minuten, maar we hebben goed gespeeld. Ik geef het je te doen om hier in dit stadion van achteruit op te bouwen. Natuurlijk zijn er zaken die beter moeten. Dat zit hem vooral in jezelf belonen.”

Na het eerdere gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk heeft PSV nu één punt uit twee wedstrijden in de Champions League. Er komen nog duels aan tegen onder meer Porto, Real Madrid en Atlético Madrid. Bosz is niet bang. “Over het algemeen pakken wij tegen de betere ploegen meer punten, dus dat belooft nog wat. We hebben vorig jaar ook van Liverpool gewonnen, dus dat is absoluut mogelijk.”