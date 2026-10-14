ASML noemt Amerikaans voorstel voor verdere exportbeperking 'onevenwichtig'

Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dassen is kritisch op de in het Amerikaanse Congres voorgestelde Match Act, waarmee zulke beperkingen kunnen worden afgedwongen. De ASML-topman hoopt dat de Amerikaanse politiek na de tussentijdse verkiezingen volgende maand ook inziet dat het voorstel geen goed idee is.

Congresleden hebben extra beperkingen voorgesteld voor de op een na geavanceerdste chipmachines van ASML. De beste machines van het bedrijf mochten al niet naar China. Ook zou het voorstel ASML verbieden onderhoudswerk te verrichten aan chipmachines in China.

Dassen noemt het voorstel "onevenwichtig". Volgens hem betekent dit dat de Amerikanen beperkingen vragen voor technologie die al elf jaar oud is. "De Match Act wil zelfs die technologie in China onmogelijk maken."

Niet realistisch

In de ogen van Dassen is het niet realistisch de Chinese technologische ontwikkeling op deze manier te stoppen. Het voorstel zou die ontwikkeling hooguit wat kunnen vertragen, schat hij in. De Match Act zou er volgens hem zelfs toe kunnen leiden dat de Chinezen westerse technologie sneller illegaal gaan kopiëren. "Om die redenen denken we dat de Match Act geen goed idee is. En ik ben altijd optimistisch dat het gezonde verstand in dit gesprek zal winnen", zegt Dassen.

Voor ASML zou de Match Act, als die wordt ingevoerd, ook voor een grote financiële tegenvaller kunnen zorgen. ASML is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. Dassen heeft eerder wel gezegd dat ASML een eventueel wegvallen van verkopen in China waarschijnlijk kan opvangen door extra bestellingen van klanten elders.