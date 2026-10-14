Drie schoten gelost op huis, kat zit tussen de glasscherven bij het raam

De bewoonster van het huis in Waalwijk dat dinsdagavond werd beschoten, kan woensdagochtend haar huis nog niet in. Haar woning aan de Pastoor Kuypersstraat is na de schietpartij verzegeld. Als ze woensdagochtend een kijkje komt nemen, ziet ze haar kat tussen de glasscherven op de vensterbank zitten.

Ze is tot drie uur 's nachts op het politiebureau geweest, zo vertelt ze op straat als ze woensdagochtend samen met een vriendin een kijkje komt nemen bij haar huis. Omdat ze niet naar binnen kan, stapt ze kort daarna weer in de auto en rijdt ze weg. Eén van de buurtbewoners vertelt hoe zijn moeder dinsdagavond een man rond tien uur de voortuin van het beschoten huis in zag rennen. "Ze liep op straat toen ze een man met capuchon de voortuin in zag gaan, hij begon te schieten. Ze riep hem nog na, maar hij rende weg."

De politie kwam na de schietpartij naar de Pastoor Kuypersstraat:

Drie keer geschoten

Er is drie keer geschoten: één van de kogels vloog door het raam van de slaapkamer van de bewoonster. De andere twee gingen door de voordeur en het raam en het bijbehorende rolluik op de begane grond. Het is niet bekend of de bewoonster op dat moment thuis was. Wel maakte de politie eerder al bekend dat bij de schietpartij niemand gewond raakte.

De kogelgaten zitten op drie verschillende plekken (foto: Ruud Ritzen).

Twee medewerkers van woningbouwvereniging Casade die toevallig deze woensdagochtend een paar deuren verder een oplevering hebben, geven aan dat ze de vrouw nog even kort hebben gesproken. Zij konden weinig voor haar betekenen. De politie liet dinsdagavond laat weten dat er nog niemand was aangehouden voor de schietpartij. Wanneer de bewoonster haar huis weer in mag, is niet duidelijk. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt nog.