De buurvrouw belde: 'Ik hoor jullie Ronny door het achtuurjournaal heen'

Begin jaren tachtig zit er ergens in Veldhoven een jochie van 12 door zijn 27-MC bakkie te praten. Hij heeft maar één droom: radio maken. Op het balkon staat de antenne en de zender erachter is opgeschroefd, zo komt het signaal verder. Op een dag staat de buurvrouw voor de deur: "Ik hoor jullie Ronny door het achtuurjournaal heen."

Maarten Kortlever Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Radiopiraten zijn tegenwoordig bijna uitgestorven, maar in de jaren 80 waren ze er volop. Omroep Brabant dj's Ronny Balk en Hubert Mol zijn ook zo begonnen. Eerst een bakkie, daarna zelf een zender bouwen. "De apparatuur kon je gewoon bij elkaar scharrelen in de elektronicawinkel. Met een soldeerbout bouwde ik mijn eigen radiozender", vertelt Hubert. Elke radiomaker wil graag publiek. Daarom moest er steeds stevigere apparatuur komen om zover mogelijk te zenden. Hubert: "Mijn moeder was op de koffie bij de overburen. Toen zei de buurvrouw ineens: staat jouw zoon nou op het dak? Toen was ik bezig met het installeren van een grote antenne en daarmee straalde ik van Waalwijk tot Den Bosch!"

Oma Stravens

Ronny kwam terecht bij een piraat in Vessem. "Ik vergeet het nooit meer. Altijd dezelfde luisteraars. Elke uitzending belde oma Stravens uit Eersel", vertelt hij lachend. Daarna ging hij radio maken in België. Daar waren de zenders namelijk legaal. Ronny: "Radio Royaal zat net over de grens, maar straalde alles richting Nederland. We waren in half Brabant te ontvangen."

"We kunnen je nu ophalen, maar je mag ook zelf na je werk langskomen."

De radiocontroledienst was in die tijd de schrik van elke piraat. Ambtenaren van de overheid waren continu op zoek naar illegale zenders. Het was een doorlopend kat-en-muisspel. "Op een dag werd ik gebeld op mijn werk", vertelt Hubert. "Dat was de recherche. Ze wilden me direct komen oppakken, maar ik mocht ook zelfs langskomen na mijn werk. Toen ben ik maar even naar het bureau gegaan." Daar zaten Hubert en een vriend in een verhoorkamertje: ze waren tegen de lamp gelopen. De heren houden zich van de domme. "Ze wilden weten van wie de postbus was die we gebruiken. We deden net alsof we van niks wisten. Heb jij die sleutel van die postbus nog", vroeg ik aan die maat van mij. Hij vertelt het schaterlachend: "Mooie tijd was dat!"

Hubert Mol ergens op een zolderkamertje (eigen foto).

De heren weten uiteindelijk van hun 'illegale' hobby hun werk te maken. 'Huub Mulders' hangt zijn piratennaam aan de wilgen en gaat onder zijn eigen naam aan de slag voor Omroep Brabant en later de VARA op 3FM. Ronny Balk maakt furore als 'Ronny van Brabant' op 8FM. Sinds een aantal jaar is hij aan de slag bij Omroep Brabant. Ze vinden het jammer dat de jeugd van nu vooral op YouTube en TikTok wil. "Tijden veranderen en dat hoort er ook bij", zegt Ronny. Gelukkig zijn er af en toe nog best wat jonge gasten actief bij lokale omroepen of met een internetstation. Maar zo spannend als de piratentijd wordt het niet meer!