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Gewond vosje in het Wilhelminapark bleek niet meer te redden

Overleden vosje (foto: Omroep Tilburg / Politie Instagram).
Overleden vosje (foto: Omroep Tilburg / Politie Instagram).

Een gewond vosje dat dinsdagochtend werd gevonden bij het Wilhelminapark in Tilburg, heeft het niet gered. Het dier lag hulpeloos op de weg en kon niet meer opstaan. In een dierenziekenhuis bleek al snel dat het vosje ernstige verwondingen had.

Profielfoto van Omroep Tilburg
Geschreven door
Omroep Tilburg

Foxy, zoals de politie het diertje heeft genoemd, is dinsdagochtend naar het dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht, dat meldt Omroep Tilburg

Ernstige verwondingen
Daar bleek al snel dat Foxy er slecht aan toe was. Het vosje had een gebroken poot, een bebloede nek en inwendig letsel. Volgens medewerkers van het dierenziekenhuis ademde het dier snel en maakte het een verdwaasde indruk.

Foxy heeft vermoedelijk gevochten of is mogelijk aangereden, vertelt een medewerker van het dierenziekenhuis. Daarom is besloten het vosje in te laten slapen om verder lijden te voorkomen.

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