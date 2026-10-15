Huis omsingeld en deur geforceerd maar geen verdachte van steekpartij

In de zoektocht naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven, is de politie woensdagnacht een huis binnen gevallen aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard. Terwijl de straat blauw zag van de agenten en ze met felle lampen bij het huis naar binnen schenen, kregen ze geen contact met de bewoner. Die lag kennelijk zo vast te slapen dat het bijna een uur duurde voordat er contact was.

Woensdagavond werd op de Keizersmantelstraat in Eindhoven een man met een flinke snijwond gevonden. De politie viel naar aanleiding van die mogelijke steekpartij woensdagavond ook al een huis binnen aan de Monnikstraat. In de zoektocht naar de verdachte gingen agenten vervolgens naar het huis in Valkenswaard.

Ramen ingeslagen om binnen te komen

Negen politiewagens stonden in de Abel Tasmanstraat opgesteld, een van de wagens richtte felle schijnwerpers op het huis. Aan de voor- en achterkant werd het huis omsingeld door agenten, een aantal bewapend met politiehonden en schilden.

Agenten belden aan, schenen met felle lampen naar binnen, bonkten op de ramen en belden de bewoner van het huis. Niemand reageerde en de deur ging niet open. Na een tijdje besloot de politie de voordeur te forceren en het raam in te slaan. Terwijl ongeveer de halve straat al wakker was van alle consternatie, meldde de bewoner zich plotseling.

Verbaasde reactie

Hij kwam geschrokken naar de hal gelopen en gaf agenten de sleutels van de voordeur. Hij werd klemgezet tegen de muur maar reageerde duidelijk verbaasd dat de politie bij hem binnen was gevallen.

De verdachte die ze zochten, bleek uiteindelijk niet in het huis aan de Abel Tasmanstraat te zijn.