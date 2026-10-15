Mooie dag in het verschiet maar vrijdag wordt regen en fikse wind verwacht

Het belooft donderdag een mooie dag te worden met alweer veel zon. Waar het normaal een graad of veertien is in deze tijd van het jaar, tikt de thermometer vandaag weer de twintig graden aan in onze provincie. Maar vrijdag wordt het anders, weet Donny de Koning van Weerplaza.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Er is donderdag flink wat ruimte voor de zon, de temperatuur kan wel oplopen tot 21 graden. We hebben dan ook absoluut niks te klagen vandaag”, legt De Koning uit in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. In de nacht koelt het wat af naar een graad of vijftien.

Ook vrijdag ziet het er aan het begin van de dag net zo mooi uit als donderdag. “Ook dan kunnen de temperaturen tot een graad of twintig stijgen.”

“We krijgen mogelijk wat vorst aan de grond, dus misschien moet je een keer de ruiten krabben.”

Maar in de loop van de middag, als ook de herfstvakantie officieel z’n intrede doet, komt er vanuit het westen de nodige bewolking. “Met de nodige regen en flink wat wind, is het wel een dag van de omslag.” De Koning verwacht dat dit in de middag rond drie of vier uur gaat gebeuren. Ondanks die omslag verwacht hij wel dat het weekend nog best aardig wordt. “Het zijn niet meer zulke zachte temperaturen als nu. Het wordt een graad of vijftien. Maar dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar.” Voor zaterdag voorziet hij wel wat meer kans op buien. Voor zondag schat hij in dat het wederom droog blijft. Voor de herfstvakantie doet hij nog geen grootse voorspellingen, maar de nachten kunnen aardig afkoelen. “We krijgen mogelijk wat vorst aan de grond, dus misschien moet je wel een keer je autoruiten krabben.”