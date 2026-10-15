Vader pas na uur wakker als politie huis binnenvalt: 'Zoek mijn zoon ook'

Agenten zijn woensdagavond bijna een uur bezig geweest om contact te krijgen met de bewoner van een huis in Valkenswaard. Juist op het moment dat hij eindelijk met de sleutels aan de voordeur verschijnt om open te doen, slaat de politie een raam in en zet zij de man tegen de muur.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik was heel moe en lag te slapen", zegt de bewoner donderdagochtend. "Ik ben vrachtwagenchauffeur en had hard gewerkt." Hij kreeg dan ook totaal niets mee van de commotie bij zijn voordeur waar negen politieauto's stonden en bijna twintig agenten die op zoek waren naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven. Die verdachte is zijn twintigjarige zoon. "Ik maak me zorgen om hem, hij is al sinds donderdag niet meer thuis geweest." De bewoner, een vijftiger, zegt zeer geschrokken te zijn van de inval en het geweld dat de politie volgens hem gebruikte. De politie stond zowel in de voor- als achtertuin en hield met schijnwerpers het huis in de gaten. De bewoner werd uiteindelijk wakker van blaffende honden in zijn tuin. "Ik dacht dat ik droomde." Toen hij een kijkje nam, zag hij de agenten aan de voordeur. "Wacht even, ik heb de sleutels", riep hij nog. Te laat, want agenten sloegen het raam van de voordeur in en gingen het huis binnen.

"Ik stond in mijn onderbroek met mijn blote voeten in de glasscherven."

De man werd met zijn armen boven zijn hoofd tegen een muur gezet. "Ik stond in mijn onderbroek met mijn blote voeten in de glasscherven." De man is nog zichtbaar onder de indruk van wat hem is overkomen. Agenten wilden volgens hem niet luisteren naar zijn klachten: "Ik had heel veel scherven in mijn voeten." De verdachte werd niet gevonden in het huis in Valkenswaard. Ook op een locatie in Eindhoven deed de politie een inval op zoek naar de verdachte van de steekpartij. En ook daar werd hij niet gevonden. Donderdag rond het middaguur heeft de politie bekendgemaakt dat er een 20-jarige man uit Valkenswaard is aangehouden als verdachte van de steekpartij in Eindhoven. De bewoner heeft nog geen contact gehad met zijn zoon, die wordt verdacht van de steekpartij. "Ik vraag hem al een week om naar huis te komen, maar hoor niets van hem." Naast de zorgen om zijn zoon, zit hij ook met de schade aan zijn deur. "Wie gaat nou de schade aan mijn voordeur betalen?", vraagt de man zich af. Ook de poort in de tuin werd door de politie ingeslagen. Omroep Brabant heeft deze vraag voorgelegd aan de politie maar daar is donderdag nog geen antwoord op gegeven.

Glasscherven in de gang nadat de politie het raam van de voordeur insloeg (foto: privé).