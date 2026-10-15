Na tien jaar strijd verlaat Inge de Bredase raad: 'Een felle donder'

Ze botste met de burgemeester, nam daklozen en woonwagenbewoners mee naar het stadhuis en vocht voor mensen die nauwelijks werden gehoord. Na tien jaar neemt SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk (51) donderdagavond afscheid van de Bredase raadsbankjes. Maar haar strijd is nog lang niet gestreden. "Ik kan niet tegen onrecht. En onrecht kan al heel klein zijn, maar soms ook echt heel groot."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat rechtvaardigheidsgevoel zat er al vroeg in. Als klein meisje kon Verdaasdonk zich verschrikkelijk opwinden als de juf de ene leerling iets verbood, maar het bij een ander door de vingers zag. Alleen maar klagen was overigens niets voor haar. "Ik wil dingen dan ook oplossen", zegt ze. "Want anders heeft klagen niet zoveel zin." Politicus worden wilde ze eigenlijk nooit. Toch liet ze zich in 2016 overhalen om actief te worden voor de SP. Wat begon als een bescheiden rol, groeide uit tot het fractievoorzitterschap. Zelf noemt ze haar politieke loopbaan "een uit de hand gelopen hobby". Haar motto werd: "Ik wil de straat in de raad brengen." Daklozen, zogenoemde spookburgers en woonwagenbewoners nam ze mee naar het stadhuis. Tijdens een debat over het bedelverbod deelde ze zelfs samen met daklozen snoepgeld uit.

"Het is gewoon een felle donder."

Bart Hülters van Stichting Woonwagenbelangen Breda vond in haar een bondgenoot. "Alles wat we tot nu toe hebben bereikt, daar heeft zij aan meegewerkt", vertelt hij. "Het is gewoon een felle donder." Volgens hem liet ze de woonwagenbewoners nooit in de steek. "Een hart van goud heeft ze zeker."

Ook burgemeester Paul Depla kreeg regelmatig met haar strijdlust te maken. "De leukste clashes die ik heb gehad, gewoon in debatten, dat is echt wel met de burgemeester geweest", zegt Verdaasdonk. Ze botste onder meer over 538 Koningsdag, het bedelverbod en boetes voor buitenslapen. Maar buiten de raadszaal konden ze gewoon weer samen een biertje drinken. Depla kijkt met waardering terug op die confrontaties. "Ze was herkenbaar, sociaal en scherp op inhoud, maar verbindend in de relatie. Altijd gericht op de bal, nooit op de man." Volgens hem gaf ze mensen die vaak niet werden gehoord een stem. "We gaan haar inhoudelijke scherpte missen, haar politieke vernuft."

Inge Verdaasdonk met de landelijke fractievoorzitter van de SP Jimmy Dijk (foto: privé).

Maar hoe succesvol was haar politieke strijd eigenlijk? Toen Verdaasdonk in 2016 begon, zat de SP nog in het Bredase college. Tien jaar later is daar nog maar één raadszetel van over. "Ik had ook liever de verkiezingen gewonnen", erkent ze. Ze wijst op de verrechtsing en het opkomende populisme. De terugval maakte haar werk zwaarder. "Als eenmansfractie is het heel hard werken." Maar haar idealen veranderden niet. "Ik ben socialist in hart en nieren." Er waren natuurlijk ook overwinningen. Zoals de terugkeer van de bibliotheek in de Hoge Vucht, haar mooiste politieke succes. Haar grootste frustratie blijft het tekort aan betaalbare woningen in Breda. "Als ik dat kon oplossen, zou ik het doen."

"Ik dacht: het is op een gegeven moment ook wel mooi."

Begin dit jaar werd ze door collega-raadsleden en wethouders nog uitgeroepen tot beste raadslid van Breda. Toch doet ze nu een stap terug. Donderdagavond is haar laatste debatraad als fractievoorzitter. De 24-jarige Olaf van der Bruggen volgt haar op, maar ze blijft wel actief als burgerraadslid. Want de politiek slokte soms twintig uur per week op, naast haar baan van 32 uur. En inmiddels is er iemand die ook haar aandacht verdient: haar anderhalf jaar oude kleinzoon Leonardo. Vanaf volgende week wordt woensdag de vaste oppasdag. "Eerst zei ik altijd: daarvoor ben ik veel te druk. En nu dacht ik: joh, het is op een gegeven moment ook wel mooi."