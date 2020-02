SP-raadsleden Breda leggen werk neer na vechtpartij

Het merendeel van de SP-fractie in Breda legt tijdelijk haar raadswerk neer na geweld en bedreigingen. "Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten", laat de fractie woensdag weten in een verklaring. "Het geweld en de bedreigingen gericht tegen meerdere fractieleden zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten."

De raadsleden in Breda die tijdelijk stoppen zijn Bas Maes, Dirk Uijl en Inge Verdaasdonk. Ook burgerraadsleden Michel Verschuren en Maurice Spapens leggen voorlopig hun werk neer. De hele afdeling was al geschorst door het partijbestuur.

Het vierde raadslid, Boi Boi Huong, ontbreekt op de verklaring. "Dat de fractie haar werk neerlegt is nieuws voor mij", vertelt ze aan Omroep Brabant die haar hierover sprak. "Maar na alle beschuldigen aan mijn adres is dat een verstandig besluit."

Uit de hand gelopen ledenvergadering

Op de ledenvergadering op 22 januari zou de boel volledig uit de hand zijn gelopen. Een interne ruzie bereikte zijn hoogtepunt, toen leden elkaar letterlijk in haren zouden zijn gevlogen.

Twee mensen zouden klappen hebben gekregen van partijgenoot Boi Boi Huong. Dit ontkent zij echter.

'Pas op de plaats maken'

"De directe aanleiding voor het neerleggen van het raadswerk was de ledenvergadering", legt fractievoorzitter Bas Maes uit aan Omroep Brabant. "Die nasleep heeft tot veel onrust geleid. Ook onze fractieleden kunnen zo hun werk niet goed doen. Dan kunnen wij beter even pas op de plaats maken. Liever niet dan half. Dan komen wij terug als de rust is teruggekeerd."

Maes gaat niet in op wat er precies is gebeurd tijdens de ledenvergadering. "Daar doet de aangestelde commissie nu onderzoek naar."

'Ik blijf op mijn plek zitten'

Drie van de vier leden van de SP-fractie in Breda leggen hun werk neer. Maar niet Boi Boi Hong. "Ik blijf vooralsnog in de raad zitten. Ik hoop mij op mijn werk te kunnen focussen. Dat is moeilijk na alle aantijgingen dat ik geweld heb gebruikt en andere smaad en laster dat ik er nooit was. Dat is niet de werkelijkheid."

Boi Boi Hong is niet meer te vinden op de site van de SP in Breda. "Al meteen na de ledenvergadering werd mijn mail ook geblokkeerd. Daar zitten ook heel veel raadsstukken in. Zo kan ik mij werk ook niet goed uitoefenen. Ik baal dat het zoveel energie kost. Je bent hier al je tijd mee kwijt. Dat gaat ook weer ten koste van iets."

Commissie ingesteld

De landelijke SP heeft vrijdag een commissie ingesteld die gaat onderzoeken hoe de problemen zijn ontstaan. "Deze commissie heeft onder andere als opdracht meegekregen om op korte termijn bestuursverkiezingen te organiseren (en als kandidatencommissie te fungeren) zodat de afdeling weer over een voltallig en goed functionerend bestuur kan beschikken", aldus de SP.

Een van de commissieleden is Johan Kwisthout, mede-oprichter SP Breda: "De komende weken gaan wij in gesprek met alle betrokkenen. Daar nemen wij onze tijd voor."

