Verdachte (20) van steekpartij in Eindhoven na zoekactie opgepakt

Een 20-jarige man uit Valkenswaard is woensdagnacht opgepakt voor een steekpartij in Eindhoven eerder die avond. Dat meldt de politie donderdag. Woensdagavond werden twee invallen gedaan om de verdachte te vinden, maar zonder resultaat.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Het slachtoffer, een 20-jarige man uit Eindhoven, werd rond half tien 's avonds door omstanders gevonden aan de Keizermantelstraat in Eindhoven. Gealarmeerde agenten verleenden eerste hulp aan het slachtoffer.

Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte en het slachtoffer zouden kort voor de steekpartij ruzie met elkaar hebben gehad op de Bessenvlinderstraat.