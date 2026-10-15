Verdachte (20) van steekpartij in Eindhoven na zoekactie opgepakt
Een 20-jarige man uit Valkenswaard is woensdagnacht opgepakt voor een steekpartij in Eindhoven eerder die avond. Dat meldt de politie donderdag. Woensdagavond werden twee invallen gedaan om de verdachte te vinden, maar zonder resultaat.
Het slachtoffer, een 20-jarige man uit Eindhoven, werd rond half tien 's avonds door omstanders gevonden aan de Keizermantelstraat in Eindhoven. Gealarmeerde agenten verleenden eerste hulp aan het slachtoffer.
Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte en het slachtoffer zouden kort voor de steekpartij ruzie met elkaar hebben gehad op de Bessenvlinderstraat.
Twee invallen in Valkenswaard en Eindhoven
Agenten gingen later op de avond naar de vermoedelijke verblijfplaats van de verdachte aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard. Daar was op dat moment enkel de vader van de verdachte aanwezig.
Ook in Eindhoven deed de politie een inval in de zoektocht naar de verdachte van de steekpartij. Ook op die locatie werd hij niet gevonden. De verdachte werd uiteindelijk later die avond aangehouden aan de Unistate in Eindhoven.
Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog, meldt de politie.