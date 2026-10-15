Burgemeester wil meer grip op demonstraties en pleit voor nieuwe wetgeving
Jack Mikkers vindt dat burgemeesters meer handvaten moeten krijgen in hoe zij moeten handelen bij demonstraties. Hij wil dat dit vastgelegd wordt in nieuwe wetgeving. Dat zei de burgemeester van Den Bosch woensdagavond aan tafel bij Pauw & De Wit.
“Ik wil weten waar de grenzen liggen, waar wij kunnen ingrijpen of kunnen sturen", zegt de burgemeester van Den Bosch. In zijn gemeente vinden er met enige regelmaat demonstraties plaats. Denk aan de protesten tegen de komst van een asielopvang in Engelen eerder dit jaar. Of het het boerenprotest afgelopen augustus, waarbij tractoren de snelweg op gingen. Het aantal protesten neemt flink toe in de stad. “In 2017 had ik tien demonstraties en nu driehonderd”, vertelt Mikkers.
Vrijheid belangrijk
Omdat demonstreren een grondrecht is, kan het niet verboden worden. Ingrijpen is dus lastig. Mikkers vindt het prima als mensen demonstreren om een punt te maken, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met andere mensen in de samenleving. “Als je de vrijheid aantast van iemand anders, dan is dat wel een grens die je overgaat.”
In de talkshow haalt hij als voorbeeld een anti-abortusdemonstratie op de markt in Den Bosch aan. Volgens de burgemeester stonden er toen foto's van foetussen van twee bij twee meter. Dat vond hij lastig om te zien. "Daar lopen kinderen met hun moeders voorbij. Moreel vind ik dat verwerpelijk, maar ik kan het niet verbieden."
Taken moeilijk te verenigen
“We krijgen als burgemeester een extremere rol”, gaat Mikkers verder. “Je wilt de democratie en de openbare orde beschermen, maar er wordt ook van je verwacht dat je een moreel kompas bent.” Hij noemt die taken moeilijk te verenigen.
Mikkers praat aan de talkshowtafel mee over de pro-Hamas demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam. Bij zulke protesten zijn er volgens hem wel een paar regels: je mag niet rellen, niet met gezicht bedekkende kleding rondlopen en geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat in de hand houden is een steeds grotere uitdaging omdat in de woorden van de burgemeester de opstelling van demonstranten steeds extremer wordt.
Volgens hem komt dit door de aandacht die demonstranten krijgen als er grenzen overschreden worden: “Met een simpel spandoek haal je de voorpagina’s niet meer, dus zoeken ze de extremen op.” Reden voor hem om nu om wetgeving te vragen zodat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om te handelen.