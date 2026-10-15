Mikkers worstelt met steeds extremere demonstraties: vraagt om handvaten

Jack Mikkers vindt dat burgemeesters meer handvaten moeten krijgen in hoe zij moeten handelen bij demonstraties. Hij wil dat dit vastgelegd wordt in nieuwe wetgeving. Dat zei de burgemeester van Den Bosch woensdagavond aan tafel bij Pauw & De Wit.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Ik wil weten waar de grenzen liggen, waar wij kunnen ingrijpen of kunnen sturen", zegt de burgemeester van Den Bosch. In zijn gemeente vinden er met enige regelmaat demonstraties plaats. Denk aan de protesten tegen de komst van een asielopvang in Engelen eerder dit jaar. Of het het boerenprotest afgelopen augustus, waarbij tractoren de snelweg op gingen. Het aantal protesten neemt flink toe in de stad. “In 2017 had ik tien demonstraties en nu driehonderd”, vertelt Mikkers. Vrijheid belangrijk

Omdat demonstreren een grondrecht is, kan het niet verboden worden. Ingrijpen is dus lastig. Mikkers vindt het prima als mensen demonstreren om een punt te maken, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met andere mensen in de samenleving. “Als je de vrijheid aantast van iemand anders, dan is dat wel een grens die je overgaat.”