Witwasonderzoek na aanhouding op Eindhoven Airport: twee tolken opgepakt

In een witwasonderzoek dat aan het rollen kwam op Eindhoven Airport zijn donderdag twee vrouwen van 61 en 68 jaar aangehouden. De vrouwen werkten als tolk voor meerdere verdachten in de zaak. Eerder deze week werden ook al vijf anderen aangehouden.

Op Eindhoven Airport werd zondag een 54-jarige man uit Deventer opgepakt. Hij zou zich bezighouden met underground banking: een manier om geld over te maken buiten de officiële banken om. Ook wordt hij verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden crimineel verkregen geld.

Uit onderzoek kwamen meer verdachten naar voren. Maandag werden een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn, en een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Zij worden onder meer verdacht van witwassen.

De twee vrouwen die donderdag werden opgepakt, zouden hun geheimhoudingsplicht als tolk hebben geschonden door informatie door te spelen aan derden. Zij worden niet verdacht van witwassen.

54-jarige man uit Deventer

De 54-jarige man uit Deventer is de hoofdverdachte in de zaak en wordt verdacht van het leidinggeven aan de criminele organisatie.

Op 20 februari werd ook al een 54-jarige man uit Deventer op Eindhoven Airport opgepakt omdat hij 250.000 euro contant geld in zijn bagage had. De politie kan niet zeggen of het om dezelfde man gaat.