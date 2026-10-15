Bolle Jos leeft lekker in Sierra Leone: feesten, luxe en veel beveiligers

Bolle Jos leeft als een god in Frankrijk, maar dan in Sierra Leone: feesten, luxe en een leger aan beveiligers. De Britse kwaliteitskrant The Guardian schetst in een heel uitgebreid verhaal hoe Jos Leijdekkers het West-Afrikaanse land naar zijn hand heeft gezet en zich heeft genesteld tussen de machtigste mensen van het land.

Een colonne van zes auto's trekt in oktober 2022 de aandacht in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Het verkeer op de drukke kustweg maakt plaats voor het konvooi, dat onderweg is naar een bekende uitgaansgelegenheid. De politie houdt de auto's in de gaten. Wie heeft zo'n indrukwekkende escorte nodig?

De agenten ontdekken die nacht iets opvallends. Het gezelschap bezoekt de Sky Bar, een populaire uitgaansgelegenheid, en trekt daarna naar een huis aan het water bij Hamilton Beach. Daar blijkt ook een aantal hoge politiefunctionarissen aanwezig.

Tussen de feestgangers bevindt zich volgens bronnen de Nederlander Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. De man uit Breda is op dat moment al een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Maar zijn verblijf in West-Afrika is nog niet bekend bij de Europese opsporingsdiensten.

Een leven tussen de elite

Leijdekkers zou sinds 2022 in Sierra Leone verblijven. In de jaren daarna bouwt hij volgens het onderzoek een uitgebreid netwerk op, met contacten binnen de overheid, de politie en het leger.

Een belangrijke stap in zijn nieuwe leven is zijn relatie met Agnes Bio, de dochter van president Julius Maada Bio. De twee trouwen en krijgen een gezin. Daardoor bevindt de gezochte Nederlander zich niet langer alleen in de wereld van de internationale drugshandel, maar ook in de directe omgeving van de politieke elite.

Volgens bronnen van The Guardian doen hooggeplaatste functionarissen mee aan feesten met de Nederlandse drugscrimineel. Ook zou hij bescherming genieten van mensen die hem juist zouden moeten opsporen.

Hoeveel invloed Leijdekkers precies heeft, is moeilijk vast te stellen. De krant baseert zich op gesprekken met tientallen politie- en inlichtingenbronnen. De beschuldigingen over zijn netwerk en de vermeende bescherming door functionarissen zijn niet allemaal onafhankelijk vast te stellen. De autoriteiten in Sierra Leone hebben betrokkenheid bij de drugshandel ontkend.

Lievelingsplekken in het nachtleven

Ondanks zijn internationale status als gezochte crimineel zou Leijdekkers zich niet voortdurend schuilhouden. Volgens de bronnen bezoekt hij geregeld nachtclubs en bars in Freetown. Naast de Sky Bar worden ook Scarlet en Lor genoemd als plekken waar hij graag komt.