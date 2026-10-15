Bolle Jos leeft lekker in Sierra Leone: feesten, luxe en veel beveiligers
Bolle Jos leeft als een god in Frankrijk, maar dan in Sierra Leone: feesten, luxe en een leger aan beveiligers. De Britse kwaliteitskrant The Guardian schetst in een heel uitgebreid verhaal hoe Jos Leijdekkers het West-Afrikaanse land naar zijn hand heeft gezet en zich heeft genesteld tussen de machtigste mensen van het land.
Een colonne van zes auto's trekt in oktober 2022 de aandacht in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Het verkeer op de drukke kustweg maakt plaats voor het konvooi, dat onderweg is naar een bekende uitgaansgelegenheid. De politie houdt de auto's in de gaten. Wie heeft zo'n indrukwekkende escorte nodig?
De agenten ontdekken die nacht iets opvallends. Het gezelschap bezoekt de Sky Bar, een populaire uitgaansgelegenheid, en trekt daarna naar een huis aan het water bij Hamilton Beach. Daar blijkt ook een aantal hoge politiefunctionarissen aanwezig.
Tussen de feestgangers bevindt zich volgens bronnen de Nederlander Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. De man uit Breda is op dat moment al een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Maar zijn verblijf in West-Afrika is nog niet bekend bij de Europese opsporingsdiensten.
Een leven tussen de elite
Leijdekkers zou sinds 2022 in Sierra Leone verblijven. In de jaren daarna bouwt hij volgens het onderzoek een uitgebreid netwerk op, met contacten binnen de overheid, de politie en het leger.
Een belangrijke stap in zijn nieuwe leven is zijn relatie met Agnes Bio, de dochter van president Julius Maada Bio. De twee trouwen en krijgen een gezin. Daardoor bevindt de gezochte Nederlander zich niet langer alleen in de wereld van de internationale drugshandel, maar ook in de directe omgeving van de politieke elite.
Volgens bronnen van The Guardian doen hooggeplaatste functionarissen mee aan feesten met de Nederlandse drugscrimineel. Ook zou hij bescherming genieten van mensen die hem juist zouden moeten opsporen.
Hoeveel invloed Leijdekkers precies heeft, is moeilijk vast te stellen. De krant baseert zich op gesprekken met tientallen politie- en inlichtingenbronnen. De beschuldigingen over zijn netwerk en de vermeende bescherming door functionarissen zijn niet allemaal onafhankelijk vast te stellen. De autoriteiten in Sierra Leone hebben betrokkenheid bij de drugshandel ontkend.
Lievelingsplekken in het nachtleven
Ondanks zijn internationale status als gezochte crimineel zou Leijdekkers zich niet voortdurend schuilhouden. Volgens de bronnen bezoekt hij geregeld nachtclubs en bars in Freetown. Naast de Sky Bar worden ook Scarlet en Lor genoemd als plekken waar hij graag komt.
Dat openbare leven maakt zijn verblijf opmerkelijk. In Nederland en andere Europese landen wordt hij gezocht vanwege grootschalige drugshandel en geweldsdelicten. In Sierra Leone lijkt hij volgens de bronnen ondertussen voldoende bewegingsvrijheid te hebben om zijn favoriete gelegenheden te bezoeken.
Daarbij neemt zijn beveiliging volgens het onderzoek geen risico's. Leijdekkers zou beschikken over gewapende bewakers uit onder meer Nederland, Turkije en Servië. Zijn auto's worden regelmatig gewisseld en verkenners zouden routes vooraf controleren. Ook zou zijn beveiliging de laatste tijd zijn opgevoerd.
De krant beschrijft een man die zich steeds bewuster lijkt van de gevaren. Leijdekkers zou rekening houden met de mogelijkheid dat iemand uit zijn eigen omgeving informatie doorspeelt aan de autoriteiten.
Een vermogen dat het land overstijgt
De rijkdom die achter dat leven schuilgaat, is moeilijk voor te stellen. Inlichtingenbronnen schatten dat Leijdekkers maandelijks ongeveer 150 miljoen dollar aan winst zou maken met zijn internationale cocaïnehandel. Honderden mensen zouden voor hem werken, onder wie mensen met invloedrijke posities.
Zijn aandacht zou vooral uitgaan naar de haven van Freetown. Die vormt een strategische schakel tussen Zuid-Amerika, waar cocaïne wordt geproduceerd, en Europa, waar de drugs worden verkocht.
De enorme bedragen die in de drugshandel omgaan, zijn ook zichtbaar in het straatbeeld van de hoofdstad. Langs Wilkinson Road verschijnen luxe autodealers en nieuwe appartementencomplexen. In exclusieve restaurants lopen de prijzen ondertussen zo hoog op dat één maaltijd volgens The Guardian honderden euro's kan kosten.
Dat staat in schril contrast met de armoede in Sierra Leone, waar een groot deel van de bevolking moet rondkomen van zeer weinig geld. Slechts een kleine groep zou daadwerkelijk profiteren van de rijkdom die met de drugshandel wordt verdiend.
Volgens het onderzoek heeft de aanwezigheid van Leijdekkers bovendien gevolgen voor het land. De cocaïnehandel zou gepaard gaan met corruptie, intimidatie en geweld. De krant schrijft over meerdere verdwijningen en vermoedelijke liquidaties die volgens bronnen verband houden met zijn netwerk. De precieze verantwoordelijkheid voor die zaken is niet onafhankelijk vastgesteld.
Waarom hij niet vertrekt
Voor Leijdekkers biedt Sierra Leone volgens het onderzoek meer dan alleen een luxe leven. Zijn huwelijk met de dochter van de president en zijn vermeende contacten binnen de overheid zouden hem bescherming en bewegingsvrijheid geven.
Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar Sierra Leone heeft hem niet overgedragen. De Europese Unie heeft inmiddels financiële steun aan het land opgeschort vanwege het uitblijven van medewerking bij zijn arrestatie en uitlevering.
Toch lijkt Leijdekkers zijn leven in West-Afrika voort te zetten. Volgens de bronnen van The Guardian breidt zijn netwerk zich zelfs verder uit naar andere landen in de regio.
Zo is de man uit Breda, die in Europa tot een van de meest gezochte drugscriminelen behoort, volgens het onderzoek uitgegroeid tot een invloedrijke figuur in zijn nieuwe woonomgeving. Terwijl de internationale druk toeneemt, lijkt hij in Freetown voorlopig nog steeds zijn eigen gang te kunnen gaan.
Reactie advocaat Leijdekkers in The Guardian:
"Mijn cliënt wil u laten weten dat de informatie die u van anonieme bronnen hebt gekregen complete onzin is, waarschijnlijk gevoed door de Nederlandse autoriteiten en daarom ongeschikt voor publicatie.”
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