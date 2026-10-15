Angstcultuur bij Picnic-PostNL? Van den Berg herkent zich er niet in

Wielrenner Julius van den Berg (29) herkent zich niet in de verhalen over een angstcultuur bij zijn ploeg Picnic-PostNL. Renners en stafleden zouden zich er onveilig en getraumatiseerd voelen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en wielerplatform In De Waaier. "Ik heb er zelf weinig mee te maken gehad, dus daar kan ik absoluut niet in komen", zegt de Roosendaler tijdens de Eneco Tour tegen Omroep Brabant.

"Het is vervelend natuurlijk wanneer je ploeg zo in het slechte daglicht komt te staan. Dat is jammer", begint hij. Zelf zegt hij het niet zo ervaren te hebben. "Dat geluk heb ik dan." Verschillende mensen hebben hun dienstverband bij de ploeg getraumatiseerd beëindigd. Ze spreken van een angstcultuur en een onveilige werksituatie.

Van den Berg vindt het vervelend voor de mensen die de situatie wél zo hebben ervaren. "Ik denk dat het nooit fijn is om zulke dingen mee te maken of dingen zo te beleven. Dat is heel akelig om te horen."

Het gaat momenteel op sportief gebied ook niet goed met de Picnic-PostNL. De ploeg staat op de 30e plaats van de wereldranglijst en is daarmee veruit de laagst geklasseerde WorldTour-ploeg. De ploeg staat zelfs lager dan twaalf ProTeams. Dat zijn teams die op een iets lager niveau uitkomen in het professionele wielrennen. De ploeg had eerder renners als Tom Dumoulin en Marcel Kittel onder contract. Ook zij vertrokken vroegtijdig. Tegenwoordig zijn John Degenkolb, Warren Barguil, Pavel Bittner en Frits Biesterbos de bekendste renners.

De verhalen zijn hem niet helemaal onbekend. "Sommige verhalen gaan wel rond. Dat hoor je wel", erkent hij. "Kun je alles zeggen? Nee, natuurlijk niet. Als jij je baas een klootzak vindt, zeg je dat ook niet, toch? Ik zeg niet altijd alles, maar ik denk dat ik over alles wel redelijk in discussie kan gaan." Uit het onderzoek blijkt ook dat renners niet met trainers zouden mogen praten. Van den Berg wil daar niet inhoudelijk op reageren. "Ik denk dat het team daar zelf een statement over heeft. Ik heb goede contacten met mijn trainer." 'Leuke groep renners'

Van den Berg reed dit jaar voor het eerst de Tour de France. Volgens hem heeft het NOS-artikel weinig invloed op de ploeg tijdens de Eneco Tour. "Tussen de renners en ploegleiding is niks veranderd. Sportief gezien kan ik me ervan loszetten." De wielrenner zegt het nog altijd naar zijn zin te hebben bij Picnic-PostNL. "We hebben een hele leuke groep renners. We hebben het heel erg naar ons zin met elkaar en ik heb altijd een leuke tijd als ik bij een wedstrijd ben. Ik denk dat dat óók heel belangrijk is. Dat het je werk is en dat je lol hebt. Dat is heel mooi."