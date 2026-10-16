A59 negen dagen dicht: transportbedrijf ziet ‘serieus probleem’

De A59 bij knooppunt Hooipolder gaat vanaf vrijdagavond negen dagen dicht. Voor veel automobilisten is dat hooguit irritant, maar voor Henk Adriaanse en zijn medewerkers is het veel meer dan dat. Hij heeft een transportbedrijf in Raamsdonksveer. “Dit wordt een serieus probleem.”

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zijn vrachtwagens mochten al een tijd niet over de Merwedebrug. Nu moeten zijn chauffeurs ook nog rekening houden met de omleidingen door de werkzaamheden bij knooppunt Hooipolder. “Dit wordt echt een flinke logistieke puzzel”, zegt de eigenaar van transportbedrijf Adriaanse. Route op het prikbord

Die puzzel is vers van de pers. Adriaanse heeft hem net gemaakt, op het prikbord gehangen en aan zijn chauffeurs uitgelegd. “Naar het oosten en noorden van het land wordt echt moeilijk”, begint hij. “Richting Den Bosch betekent dwars door Hank, Wijk en Aalburg, Heusden, Vlijmen heen tot we de snelweg op kunnen bij Den Bosch.” Via die stad rijden de chauffeurs verder naar bijvoorbeeld Utrecht of de Achterhoek. Het noorden is nog best goed te bereiken via de Keizersveerbrug. Maar dat is dan ook de enige speling. “Donderdag stond er een flinke file op die brug. Dan staat het helemaal stil en moeten onze chauffeurs alsnog via Den Bosch.”

Omweg via Breda

Maar soms staat het ook op die route vast, door al het verkeer dat de file omzeilt. Dan moeten de chauffeurs gek genoeg naar het zuiden rijden om in het noorden te komen. “Dan moeten we via Breda en Tilburg naar Den Bosch om naar het noorden te gaan.” Samen met de problemen rond de Merwedebrug kost het het bedrijf flink wat extra geld en tijd. Adriaanse moet 15 procent meer mankracht inzetten. “Wat we volgende week aan extra capaciteit kwijt zijn, durf ik niet uit te rekenen.”

Reactie Rijkswaterstaat “Uiteraard hebben we over dit probleem nagedacht”, reageert een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “We kiezen daarom de herfstvakantie voor deze werkzaamheden. Maar hinder levert het altijd op, en daar komt de Merwedebrug nog eens bij. Dat is een heel vervelende samenloop van omstandigheden. Het is echt niet anders, helaas.”