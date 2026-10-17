Deurne dwarsboomt al ruim een jaar onderzoek naar illegale paardenrijhal

De gemeente Deurne laat Omroep Brabant al ruim een jaar wachten op informatie voor een journalistiek onderzoek naar de illegale bouw van een paardenrijhal. De rechter legde de gemeente zelfs een boete op, omdat ze veel te lang doet over het geven van die informatie. “Het lijkt erop dat alles uit de kast wordt gehaald om te frustreren en te ontmoedigen”, zegt fractievoorzitter Edwin Meulendijks van Transparant Deurne, de grootste partij.

Omroep Brabant onderzoekt de zaak omdat de gemeente Deurne al jaren wist dat er illegaal werd gebouwd op het terrein van de overdekte paardenrijhal. Horeca-onderneemster Leny van den Eijnden kocht de hal begin 2021. Ze was toen penningmeester van de politieke partij DOE!, die in de coalitie zat. De gemeente wist dat de bouw illegaal was, maar greep niet in. Sterker nog: de verantwoordelijke wethouder Helm Verhees ging in september 2022 in de net opgeleverde hal op de foto voor nieuwe collegefoto’s. Volgens een woordvoerder wist de wethouder toen niet dat hij in een illegale rijhal stond. In september 2025 besloot de gemeenteraad na veel gemor dat de paardenrijhal mag blijven staan. Woo-verzoek

Omroep Brabant wil weten hoe de gemeente met dit dossier is omgegaan. Daarom diende de omroep in september 2025 een Woo-verzoek in: een verzoek om overheidsinformatie op grond van de Wet open overheid. De gemeente moet binnen vier weken een besluit nemen op zo’n verzoek. In de maanden daarna was er regelmatig telefonisch contact, maar de gemeente leverde niets. Deurne schakelde een onderzoeksbureau in. Dat liet in februari weten dat het van de gemeente nog geen toestemming had om in haar systemen te zoeken. Dat zorgde opnieuw voor maandenlange vertraging.

Grootse plannen Onderneemster Van den Eijnden had grootse plannen met het complex. Eind 2021 vroeg ze een vergunning aan, maar de hal bleek te groot en te hoog voor het terrein. Daarvoor was een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De onderneemster nam naar eigen zeggen bewust het risico en begon in 2022 zonder vergunning met de bouw. “We hebben direct bij de aankoop aangegeven dat wij een nieuwe rijhal nodig hadden voor de exploitatie. Daarbij kregen wij de toezegging van de gemeente dat het goed zou komen”, vertelde eigenaresse Van den Eijnden eerder. Wie die toezegging heeft gedaan, zegt ze niet.

Aanmaning

Eind februari stuurde Omroep Brabant een aanmaning. De gemeente deed toen al bijna een halfjaar te lang over het verzoek. De omroep vroeg om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart een besluit te nemen.

Enkele dagen voor de verkiezingen besloot de gemeente het Woo-verzoek op te knippen in delen. Het eerste deel stuurde ze naar Omroep Brabant, maar daar zat nauwelijks nieuwe informatie in. De andere delen zouden na de verkiezingen volgen. Rechtszaak

Op 23 maart stapte Omroep Brabant naar de rechtbank Oost-Brabant. De uitspraak volgde op 26 mei: de gemeente moest binnen vier weken een besluit nemen. Het tweede deel volgde op 22 juni. Ook daarin zat nauwelijks nieuwe informatie. Het besluit over het derde en laatste deel kwam op 21 juli. Dat was veel te laat, waardoor de gemeente 2800 euro aan boetes moet betalen aan Omroep Brabant. Na een besluit duurt het normaal gesproken twee weken voordat een overheidsorganisatie de informatie stuurt. Maar bijna drie maanden later zijn de stukken er nog steeds niet. “Dit is verschrikkelijk, onprofessioneel en onvoorstelbaar. Dit is aan niemand uit te leggen”, zegt Meulendijks. Ook hij krijgt als raadslid niet de onderste steen boven. Met zijn partij diende hij een jaar geleden een soortgelijk Woo-verzoek in. Geen appjes

Opvallend is dat Deurne niet heeft gekeken naar WhatsApp-berichten, hoewel Omroep Brabant daar nadrukkelijk om vroeg. Juist die berichten kunnen de belangrijkste informatie opleveren over hoe de gemeente te werk is gegaan. Ook gebruikte de gemeente bij het doorzoeken van haar systemen niet de zoekterm ‘paardenrijhal’. Die levert juist de informatie op waar Omroep Brabant naar zoekt. De omroep onderneemt juridische stappen om deze informatie alsnog op tafel te krijgen.

Reactie gemeente Deurne De gemeente Deurne schrijft in een reactie: “Van bewuste vertraging of het frustreren van journalistiek onderzoek is geen sprake. Vanzelfsprekend werken we mee aan Woo-verzoeken. Dat is onze wettelijke plicht en hoort ook bij een transparante overheid. Het gaat hier om een zeer omvangrijk en complex verzoek, waarbij veel informatie en verschillende belangen zorgvuldig moeten worden gewogen. We begrijpen dat de lange doorlooptijd tot onvrede leidt. Tegelijkertijd willen we de afhandeling zorgvuldig doen, met oog voor het belang van openbaarheid én voor de belangen van alle betrokkenen.”