Duo op motor gewond bij botsing met auto op kruising in Dongen

Twee mensen op een motor zijn vrijdagochtend gewond geraakt in Dongen. Ze kwamen rond kwart voor twaalf op de Noorderlaan in botsing met een auto die uit de Windmolenweg kwam.

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Een van de twee is naar een ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de weg een tijd dicht. De politie sprak met getuigen en onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Eerder ongeluk

Op dinsdag 6 oktober gebeurde een vergelijkbaar ongeluk op dezelfde kruising.