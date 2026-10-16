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Duo op motor gewond bij botsing met auto op kruising in Dongen

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Twee mensen op een motor zijn vrijdagochtend gewond geraakt in Dongen. Ze kwamen rond kwart voor twaalf op de Noorderlaan in botsing met een auto die uit de Windmolenweg kwam.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de twee is naar een ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de weg een tijd dicht. De politie sprak met getuigen en onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

Eerder ongeluk
Op dinsdag 6 oktober gebeurde een vergelijkbaar ongeluk op dezelfde kruising.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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