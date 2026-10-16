De puzzel van Bosz valt steeds verder in elkaar, maar wat is er met Man?

PSV kan voorlopig nog niet rekenen op spitsen Ricardo Pepi en Sam Lammers. Zomeraankoop Sami Ouaissa traint wel weer mee, maar heeft nog wat tijd nodig. Toch valt de puzzel steeds meer in elkaar, zegt trainer Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie. Alleen de rol van Dennis Man is onduidelijk: de Roemeens international speelde sinds eind augustus geen minuut meer.

Ondertussen gaat de aandacht alweer naar het uitduel met ADO Den Haag van dit weekend. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze vorig seizoen tegen Jong PSV echt goed voetbal vond spelen. Ik heb hier toen veel elftallen gezien en vond dat zij het beste elftal hadden van de competitie.” Nu staat ADO pas op drie punten in de eredivisie. “Ze hebben wel gelijkgespeeld in de Kuip tegen Feyenoord en dat is knap. Dat moet ook een waarschuwing voor ons zijn.”

Bosz blikt kort terug op de wedstrijd die PSV doordeweeks verloor in Leipzig (1-0) . “Als je de hele wedstrijd ziet, was een punt terecht geweest. We waren grote delen van de wedstrijd goed in balbezit, maar daarmee wisten we te weinig te creëren.” De grootste kans kreeg Ivan Perišić vanaf elf meter. “Je mist een penalty op een 0-0-moment. Het viel net niet onze kant op.”

Eerste minuten voor Ouaissa

PSV moet het in Den Haag opnieuw doen zonder Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Pléa, Paul Wanner, Sam Lammers, Ricardo Pepi, Kiliann Sildillia en Sami Ouaissa. Al lijkt het debuut van Ouaissa dichtbij. “Hij traint weer met de groep mee. Hij zal maandag bij Jong [PSV] zijn eerste minuten maken, als alles goed gaat.”

Ook Sildillia traint weer met de groep mee, maar hij is nog niet beschikbaar. Op Pepi en Lammers hoeven de fans voorlopig ook niet te rekenen. “Die zijn er in Porto ook niet bij”, zegt Bosz.

In dat opzicht lijkt deze oktobermaand tot nu toe op die van vorig seizoen. Ook toen had PSV een druk programma en veel last van blessures. “Toen troffen we ook een Duitse ploeg.” In Leverkusen ontstond toen het duo Guus Til en Ismael Saibari. “Het duurt vaak wat langer in het seizoen voordat de puzzel helemaal gelegd is, maar ik denk dat we hem nu wel aardig hebben.”

Dennis Man

Of Dennis Man daar onderdeel van is, lijkt nog maar de vraag. De Roemeen was vorig seizoen nog goed voor elf goals en zeven assists, maar speelde zijn laatste minuten op 23 augustus en zit sindsdien op de bank. Bosz legt uit waarom. “Doordat Ruben van Bommel terug is gekomen van zijn blessure, heb ik Perišić naar rechts gezet. Man raakte geblesseerd en toen heeft Esmir Bajraktarević zich heel goed laten zien. Dan beloon ik ook spelers. Daardoor is hij even uit beeld geraakt.”