740 miljoen euro voor bereikbaarheid Brainport, plannen N65 gaan niet door

Weer komt er een enorme zak met geld beschikbaar voor de Brainportregio: 740 miljoen euro in totaal. Het kabinet wil dat deze regio bereikbaar blijft. Het geld gaat naar wegen, het spoor en het busstation in regio Eindhoven. Het Rijk legt 635 miljoen in. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven dragen samen 105 miljoen bij. Plannen voor het aanpakken voor de N65 tussen Den Bosch en Tilburg gaan niet door.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat niet om nieuwe investeringen. Met dit geld kunnen eerder gemaakte afspraken in de zogenoemde Beethovendeal helemaal worden uitgevoerd. "We zijn verheugd dat we de tweede sympfonie van Beethoven hebben kunnen schrijven met elkaar", zegt wethouder Stijn Steenbakkers in een toelichting. Wat gaan we als Brabanders merken van die investeringen? Stijn Steenbakkers: "De Brabanders gaan merken dat de bereikbaarheid regionaal, nationaal en internationaal fors gaat verbeteren. Dat gebeurt door investeringen op het spoor, dus extra perrons, en meer treinen. Ook internationale treinen zoals naar Aken en Düsseldorf, maar ook meer treinen naar Den Haag."

Ook gaat het nieuwe busstation in Eindhoven hierdoor definitief ook mogelijk worden. "Met een veel betere bereikbaarheid in de hele Brainportregio en verder daarbuiten. Ook komen er minder files met de verbreding van de A58 richting Tilburg."

Verdeling van de miljoenen Spoorknoop Eindhoven: 210 miljoen euro. De twee perrons Noord en Zuid. "Dat is super cruciaal omdat je daarmee gelijktijdig het busstation kunt aanleggen."

Multi Modale Knoop, oftewel het busstation.

Rijk: 145,9 miljoen euro

Provincie/gemeente Eindhoven: 105,3 miljoen euro

Rijk: 145,9 miljoen euro Provincie/gemeente Eindhoven: 105,3 miljoen euro Verbreding A2/N2: 165 miljoen euro

Verbreding A58 Tilburg Eindhoven: 102 miljoen euro

Nader uit te werken voor Brainport: 12,1 miljoen euro

Chipmachinefabrikant ASML wil in Eindhoven op termijn uitbreiden met twintigduizend medewerkers. Door de infrastructuur aan te pakken, moet voorkomen worden dat het verkeer in de regio Eindhoven dichtslibt. "Want dan kunnen straks meer mensen met de bus en met de trein. En de wegen worden verbreed. Dus daarom doen we dit." Het Rijk kiest uitgesproken voor deze regio en dat besef is er maar al te goed. "Ik heb al wel eerder gezegd dat wat nu in de regio gebeurt enorm bijzonder is. Dat we moeten zorgen dat iedereen dat ook zo goed mogelijk mee kan maken. Dus dat betekent in de breedte investeren. En dan staat Eindhoven voor een gouden eeuw."

Eindhoven Centraal (foto: Rogier van Son).

Vele miljoenen gaan er naar infrastructuur, terwijl er nog geen oplossing is voor het overvolle stroomnet, ook niet in deze regio. "We weten ook dat het kabinet daar samen met regio en de netbedrijven heel hard mee bezig is om daar oplossingen voor te zoeken." "Mijn collega's in het land zijn in mineur", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. De Brainportregio krijgt voorrang. "Veel projecten in Nederland worden gepauzeerd. De middelen worden geherprioriteerd. Het kabinet heeft bijzondere aandacht voor Zuidoost Brabant, de Brainportregio. Wij zijn er content mee."