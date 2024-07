275 miljoen voor chipindustrie Brainport, regio moet wel met plan komen

Ook het nieuwe kabinet is Eindhoven en omgeving goedgezind. Vóór de Tweede Kamerverkiezingen werd de Brainportregio 275 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Dit geld zou worden bestemd om mensen op te leiden voor werk in de microchipsector. De nieuwe minister van Economische Zaken en die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dirk Beljaarts en Eppo Bruins, kunnen zich hierin ook vinden. Dit is dinsdag bekendgemaakt.

De ministers geven op deze manier invulling aan het 'project Beethoven'. Het vorige kabinet had dit opgezet om chipbedrijven zoals ASML in Nederland te houden. Een onderdeel hiervan was dat het kabinet honderden miljoenen euro's zou investeren om nieuwe werknemers op te leiden op mbo-, hbo- en wo-niveau. Hans de Jong, voormalig president van Philips Nederland, is door het kabinet aangesteld als speciaal gezant om deze plannen uit te werken. Dat heeft hij gedaan in samenwerking met de vier betrokken regio's. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van het geld. Voorwaarde is wel dat iedere regio de plannen gedetailleerd uitwerkt om het geld daadwerkelijk te ontvangen. ASML heeft al toegezegd om de komende tien jaar 80 miljoen euro te steken in onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het geld van de Veldhovense chipmachinemaker gaat onder meer naar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurkunde, technologie en kunstmatige intelligentie (AI). Behalve de Brainportregio krijgt Twente 72 miljoen, Delft 43 miljoen en Groningen 29 miljoen euro uit Den Haag om de chipindustrie extra leven in te blazen.