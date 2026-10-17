Militairen patrouilleren in haven Moerdijk en slapen in zeecontainers

Industrieterrein Moerdijk is dit weekend toneel van een bijzondere oefening. Hulpdiensten werken samen met het leger op een bedrijfsterrein. Vroeger oefende iedereen meer 'op zich zelf'. Samen optrekken zie je steeds vaker. De soldaten slapen in zeecontainers en bewaken het gebied. Het is dan wel een oefening maar zo kan het ooit echt lopen.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het verhaal is simpel. "Een vreemde mogendheid komt tanks en ander materieel lossen", vertelt luitenant-kolonel Pascal Limpens, bataljonscommandant van de legereenheid. In tijden van crisis en oorlog kunnen de havens van Moerdijk, Rotterdam en Vlissingen een drukke overslagplek worden voor bijvoorbeeld Amerikaanse legermaterieel. Host nation support heet dat. Dat gebeurt nu ook al. Nederland is een knooppunt. Loslaten

Maar wat als er brand uitbreekt bij het uitladen van het schip? Dat werd dinsdag al geoefend. Hulpdiensten, crisisteam, veiligheidsregio en de Moerdijkse brandweer konden erger voorkomen. " We hebben het goed gedaan," zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Het is belangrijk dat we allemaal oefenen. Elkaar leren vertrouwen. Dat je dingen kan loslaten en aan een ander over kan laten, " zegt Moerkerke. De oefening was nog niet voorbij of de de hulp werd ingeroepen van de koninklijke landmacht. Voor beveiligen van de bondgenoot die zogenaamd materieel doorvoert naar het front. Daarvoor is er het 30 Infanterie Bataljon uit Oirschot. 'Respect'

Het zijn geen beroeps maar reservisten. In het dagelijks leven werkzaam in gemeentes, onderwijs of bedrijfsleven. Limpens zit zelf bij justitie in Maastricht. Na alarmering lieten ze hun werk even achter zich en verzamelden in Breda. "Dat ging heel snel, zegt commandant Limpens. "Dat verdient respect."

Met ruim tachtig man trokken ze naar Moerdijk. Waar ze dit weekend werken, eten en slapen. En patrouilleren.

Avondeten tussen de containers (Foto: Willem-Jan Joachems)

Bovenop een enorme hijskraan speuren twee militairen met verrekijker de omgeving af. Bij de poort checkt een militaire wachtpost alle verkeer. Ongewoon bij deze containerterminal. Grote kranen rijden langs stapels zeecontainers. Soms schiet er een groene pantserwagen tussendoor. Ze staan overal wat verdekt opgesteld. Indringers

In een commandowagen met antennes kijken ze mee op beeldschermen. Op strategische plekken hebben de militairen camera's met sensoren neergezet. Die waarschuwen voor indringers. "We hebben al wat verdachte bewegingen gezien, " zegt een kapitein van de reserve. Mochten ze verdachte figuren betrappen? "Dan mogen we ze aanhouden maar we moeten ze wel overdragen aan de politie", vertelt de officier. Ja er kan bij geschoten worden. Met losse flodders uiteraard. Slapen

Wat ze misschien niet weten is dat die 'vijand' intussen een dutje doet. Op veldbedden in een afgelegen garage langs de A17. Straks weer een volgende infiltratie. Nu het even rustig is op de containerterminal poetst een soldaat zijn tanden. Een ander warmt eten op in een speciale zak. "Handig, dan hoeven we geen vuur te gebruiken." Hij eet spinazie met gehaktballetjes. Daarna weer op patrouille. Of dit reservebataljon klaar is voor inzet? Ja, zegt de commandant. Maar het wordt nog beter. Niet alle uitrusting is er. "We hebben geen drones. Maar die capaciteit krijg ik wel," zegt commandant Limpens.

Foto: Ministerie van Defensie, Stuart de Vries

Extra handjes Krijgsmacht en hulpdiensten kunnen terugvallen op steeds meer reservisten. Specialisten zoals huisartsen en ingenieurs. Er zijn ook drie reservistenbataljons. In het zuiden is dat het '30 Infanterie Bataljon Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve'. Kortweg: '30 Infbat'. De eenheid bestaat nu uit zo'n 860 mannen en vrouwen. Ze vallen onder de kazerne van 13 Lichte Brigade in Oirschot. Ze voeren taken uit in Zeeland, Brabant en Limburg en op de Maasvlakte. Oefenen als reservist doe je 285 uur per jaar, gewoon betaald. Inzetten hadden ze voorbije jaren bijvoorbeeld bij bosbranden, de NAVO-top in Den Haag en grote rechtszaken.