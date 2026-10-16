Agenten vinden 600 vapes in auto, daarna nog 300 bij eigenaar thuis

Agenten moesten donderdag even twee keer met hun ogen knipperen toen ze bij een verkeerscontrole in Sprang-Capelle een kofferbak openden. Er lagen zeshonderd vapes in.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Daar bleef het niet bij. Na de opvallende vondst besloten agenten ook een kijkje te nemen op het adres van de eigenaar van de auto. Daar vonden ze nog eens driehonderd vapes.

Boetes uitgedeeld

Ook slingerden agenten meerdere mensen op de bon, omdat ze zich niet aan de verkeersregels hielden: vijf bestuurders zaten tijdens het rijden op hun telefoon;

drie bestuurders reden zonder geldig rijbewijs;

twee mensen hadden hun gordel niet om;

twee bestuurders reden met een kapotte lamp;

een bestuurder kreeg een boete omdat er een kind zonder gordel op de bijrijdersstoel zat. Twee andere bestuurders konden hun rijbewijs niet laten zien. Drugs en alcohol

Tegen vijf bestuurders is proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Daarnaast zijn er bij de controle twee mensen aangehouden. Ook zijn een auto en een kleine hoeveelheid softdrugs in beslag genomen.