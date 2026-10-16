Medewerker PI Vught gaat zelf over de schreef: meteen ontslagen

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is in september op staande voet ontslagen. Die had onnodig geweld gebruikt tegen een gevangene. Dat blijkt uit een overzicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De DJI publiceert elke maand een lijst met wat er is gebeurd in gevangenissen in het hele land. Daarin staat dat de medewerker op 6 september is ontslagen, nadat was vastgesteld dat die fysiek geweld had gebruikt.

Hoe de medewerker geweld gebruikte, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de gevangene daarbij gewond is geraakt.

Gijzeling en brand

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in de PI Vught. In december vorig jaar gijzelde Corné H. drie medewerkers van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Hij zat in Vught, omdat hij een jaar eerder medewerkers van een café in Ede had gegijzeld.

In mei brak er brand uit in een wasruimte van de gewone gevangenis. Daarbij moesten 132 gevangenen worden geëvacueerd. Ze zijn toen naar andere gevangenissen in het land gebracht.