Man geweerd bij Tilburgse sportclubs: politie waarschuwt voor pedojagers

De man die vorige week werd geweerd bij de Tilburgse sportclubs Were Di en HC Tilburg, is volgens de politie doelwit van pedojagers. De politie is kritisch en laat weten het af te keuren dat mensen voor eigen rechter spelen. "Heel kwalijk."

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Vorige week zaterdag werd bekend dat de verenigingen uit Tilburg een man toegang hebben ontzegd tot de terreinen van beide clubs. Online gaan beelden rond waarin de man verdacht wordt gemaakt. Hij zou afspreken met minderjarigen. Geert Bullens, voorzitter van het hockeygedeelte van Were Di, schreef in een mail naar de leden dat het alleen nog gaat om beschuldigingen. Uit een andere mail aan de leden, een paar dagen later, blijkt dat er bij de clubs geen meldingen zijn gedaan die te maken hebben met de beschuldigingen: "Hierbij willen we benadrukken dat we geen signalen hebben ontvangen over incidenten op onze clubs, niet rechtstreeks en niet via onze vertrouwenscontactpersonen." Smaad of laster

Volgens de politie zijn pedojagers betrokken bij de online beschuldigingen. "Het is heel kwalijk dat mensen voor eigen rechter gaan spelen", zegt een woordvoerder van de politie. "Wij zijn daar fel op tegen, niet zomaar iedereen mag dat doen. We hebben niet voor niets wetten en regels in Nederland, als iemand die overtreedt dan komt er een rechter aan te pas die uiteindelijk een straf oplegt."

Volgens de politie is er vaak geen bewijs tegen de slachtoffers van pedojagers. "Het zou zelfs kunnen dat zo’n pedojager zelf een proces aan z’n broek krijgt vanwege smaad of laster. Iemand wordt namelijk publiekelijk beschuldigd van iets waar diegene misschien niks mee te maken heeft. Dan kun je als slachtoffer aangifte doen van smaad of laster." De werkwijze van pedojagers kan in sommige gevallen worden gezien als uitlokking, zegt de woordvoerder. "Maar dat kun je niet zo algemeen stellen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan sowieso pas onderzoek doen als er een aangifte is gedaan. We starten geen onderzoeken op basis van dit soort filmpjes en beschuldigingen." De politie kan niet zeggen of er in deze zaak aangifte is gedaan. Advies

Voorzitter Bullens liet vrijdag namens de besturen van beide clubs aan Omroep Brabant weten niet inhoudelijk op de zaak te willen reageren. Wel zegt hij dat de vereniging signalen en meldingen serieus neemt. "Wij winnen daarbij advies in bij de daarvoor aangewezen instanties, zoals het Centrum Veilige Sport Nederland en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Vervolgens maken wij als besturen een eigen afweging over de stappen die wij nodig achten." Centrum Veilige Sport NL (CVSN) en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) laten in een reactie weten in dit soort kwesties een adviserende en ondersteunende rol te hebben. "CVSN doet zelf geen onderzoek en bepaalt niet of iemand al dan niet schuldig is", zegt een woordvoerder van het landelijke meldpunt. "We helpen de melder, bijvoorbeeld slachtoffers, beschuldigden of ouders, om overzicht te krijgen en een passende weg vooruit te vinden."