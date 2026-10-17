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Politie pakt 56-jarige man op na vondst dode vrouw in Beek en Donk

Aangepast
Foto: Eva de Schipper.
Foto: Eva de Schipper.

Een 56-jarige man is aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een huis aan De Els in Beek en Donk vrijdagnacht. De man uit het dorp wordt ervan verdacht de vrouw om het leven te hebben gebracht. Hij zit vast en wordt verhoord. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het lichaam van de 50-jarige vrouw uit Tilburg werd rond kwart voor twee 's nachts gevonden. De politie startte direct een onderzoek. Agenten spraken onder meer met buurtbewoners. De man werd wat later op een andere locatie in Beek en Donk aangehouden. 

Op dit moment is nog veel onduidelijk en wordt onder meer onderzocht wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte. 

'Alle informatie kan helpen'
De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden. "Alle informatie, hoe klein ook, kan ons helpen bij het onderzoek."

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