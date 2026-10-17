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Baanwielrenster Van de Wouw raakt ook wereldtitel tijdrit kwijt

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Hetty van de Wouw. (Archieffoto: ANP/EPA/MARTIN DIVISEK).
Hetty van de Wouw. (Archieffoto: ANP/EPA/MARTIN DIVISEK).

Baanwielrenster Hetty van de Wouw (28) heeft op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai haar titel op de kilometer tijdrit moeten afstaan. De renster uit Kaatsheuvel pakte zaterdag op de Chinese baan het zilver.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Vorig jaar in Chili werd Van de Wouw wereldkampioene op de kilometertijdrit. Nu moest ze haar meerdere erkennen in de Duitse Pauline Sophie Grabosch, die het goud veroverde. Sofie van Rooijen won verrassend de bronzen medaille. 

De baanwielrenster raakte in Shanghai ook al haar vorig jaar veroverde wereldtitels op de teamsprint en de sprint kwijt. Ze werd op de sprint in de kwartfinales uitgeschakeld. Op de teamsprint ging ze er samen met Steffie van der Peet en Kim Kalee al in de eerste ronde uit.

Zondag komt Van de Wouw nog in actie op de keirin, het onderdeel waarop ze twee jaar geleden olympisch zilver veroverde.

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