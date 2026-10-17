Fem van Empel maakt rentree in het veldrijden: 'Blij om weer terug te zijn'

Wielrenster Fem van Empel heeft haar rentree in het veldrijden zaterdag gevierd met de vierde plaats in de Berencross in het Belgische Meulebeke. De 24-jarige drievoudig wereldkampioene uit Den Dungen was er bijna een jaar lang uit door mentale problemen.

Van Empel gaf zaterdag 35 seconden toe op de Luxemburgse winnares Marie Schreiber. Ze zag ook Aniek van Alphen en wereldkampioene Lucinda Brand nog voor haar finishen.

Ze startte bijna achteraan, maar wist zich op het modderige parcours vlot naar voren te werken. In de laatste ronden fietste ze samen met Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Een podiumplaats zat er nog niet in.

"Het is een meevaller, heel positief wat ik heb laten zien", zei Van Empel na de finish bij Sporza. "Het parcours werd elke ronde slechter, maar daarmee was het ook meteen een goede test. Het was afzien, maar ook genieten van de cross zelf en de sfeer, het publiek en het familiaire onderling."

Terugkeer

Van Empel kondigde een maand geleden aan dat ze weer terug zou keren in het wielrennen, bij de Franse ploeg FDJ-Suez. Ze kwam voor het laatst in actie in de Koppenbergcross in Oudenaarde op 1 november vorig jaar.

Niet lang daarna leverde ze haar contract in bij de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike en kondigde ze aan voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Ze deed dat omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. "Ik ben heel blij weer terug te zijn en hoop dat ik over een paar weken goed genoeg ben om geselecteerd te worden voor het EK."