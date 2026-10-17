Boete voor omstreden arts en illegale paardenhal: dit mag je niet missen

Een anesthesist uit Veldhoven kreeg de maximale boete voor omstreden behandelingen met navelstrengbloed. De gemeente Deurne laat Omroep Brabant al ruim een jaar wachten op informatie over een illegale paardenrijhal. Dit zijn vier verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In Beek en Donk werd vrijdagnacht een 50-jarige vrouw uit Tilburg dood aangetroffen in een woning aan De Els. De 56-jarige bewoner van het huis is aangehouden. Buren werden rond kwart voor twee opgeschrikt door luid gebonk toen de politie de deur probeerde in te breuken. Volgens buurtbewoners hadden de twee een relatie en werden ze regelmatig schreeuwend en scheldend gehoord, maar niemand had verwacht dat het zo mis zou gaan. Burgemeester Lianne van der Aa kwam naar de straat om buurtbewoners te steunen en wees op de beschikbaarheid van slachtofferhulp. Lees hier het hele verhaal.

De gemeente Deurne laat Omroep Brabant al ruim een jaar wachten op informatie over de illegale bouw van een paardenrijhal op het terrein van horeca-onderneemster Leny van den Eijnden, die begin 2021 penningmeester was van coalitiepartij DOE!. De gemeente wist dat de bouw illegaal was, maar greep niet in - sterker nog, wethouder Helm Verhees poseerde er in september 2022 voor collegefotos. Na een aanmaning en rechtszaak legde de rechtbank de gemeente een boete van 2800 euro op wegens te laat reageren op het Woo-verzoek. Opvallend is dat de gemeente niet heeft gezocht naar WhatsApp-berichten en zelfs niet de zoekterm 'paardenrijhal' heeft gebruikt, waardoor cruciale informatie mogelijk is gemist. Check het hier.

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Anesthesist Jens Fischer uit Veldhoven kreeg een boete van 8375 euro van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het zonder vergunning behandelen van 233 patiënten - waaronder 200 kinderen - met Slowaaks navelstrengbloed. De behandelingen, bedoeld om autisme en hersenverlamming tegen te gaan, kostten tot 44.000 euro per behandeling. De boete is het maximale bedrag bij een 'drie-sterrenovertreding', maar staat in schril contrast met de verdiende bedragen. Deskundigen spraken van 'pure kwakzalverij', maar het Openbaar Ministerie verwacht weinig kans van slagen bij strafrechtelijke vervolging omdat er geen aangiftes zijn gedaan. Lees hier hun analyse.