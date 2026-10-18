Buurtbewoner ziet scooter in brand staan en pakt zelf de tuinslang

In Breda is zaterdagnacht rond twee uur opnieuw een scooter in vlammen opgegaan. Dit keer was het raak in een brandgang aan de Esserstraat in de wijk Princenhage. Een buurtbewoner merkte de brand op en belde de brandweer.

In afwachting van de brandweer pakte de melder een tuinslang in een poging het vuur al uit te maken. Toen de brandweer er was, namen zij het bluswerk over. Een klimop in de buurt vatte ook vlam.

De wijk Princenhage ligt tegen de wijk Heuvel. Die laatste wijk wordt al sinds juli geteisterd door een lange reeks branden. Huurscooters, dixi's, een bouwkeet en zelfs auto's moesten het ontgelden.

De politie gaf begin oktober aan rekening te houden met zo'n dertig branden die mogelijk door dezelfde persoon of groep zijn aangestoken. Om meer te weten te komen over de dader, riep de politie Bredanaars toen op sneller 112 te bellen.