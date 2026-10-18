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Buurtbewoner ziet scooter in brand staan en pakt zelf de tuinslang

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De scooter stond in de brandgang (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De scooter stond in de brandgang (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

In Breda is zaterdagnacht rond twee uur opnieuw een scooter in vlammen opgegaan. Dit keer was het raak in een brandgang aan de Esserstraat in de wijk Princenhage. Een buurtbewoner merkte de brand op en belde de brandweer. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In afwachting van de brandweer pakte de melder een tuinslang in een poging het vuur al uit te maken. Toen de brandweer er was, namen zij het bluswerk over. Een klimop in de buurt vatte ook vlam.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

De wijk Princenhage ligt tegen de wijk Heuvel. Die laatste wijk wordt al sinds juli geteisterd door een lange reeks branden. Huurscooters, dixi's, een bouwkeet en zelfs auto's moesten het ontgelden.

De politie gaf begin oktober aan rekening te houden met zo'n dertig branden die mogelijk door dezelfde persoon of groep zijn aangestoken. Om meer te weten te komen over de dader, riep de politie Bredanaars toen op sneller 112 te bellen.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

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