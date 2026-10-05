Brandstichter teistert Bredase wijk: 'Mensen mogen écht sneller 112 bellen'
De Bredase wijk Heuvel wordt al sinds juli geteisterd door een lange reeks branden. Huurscooters, dixi's, een bouwkeet en zelfs auto's moesten het ontgelden. De politie houdt inmiddels rekening met zo'n dertig branden die mogelijk door dezelfde persoon of groep zijn aangestoken. Om meer te weten te komen over de dader, roept de politie Bredanaars op sneller 112 te bellen.
Een politiewoordvoerder laat weten dat op dit moment ongeveer dertig branden sinds juli mogelijk aan dezelfde dader of daders kunnen worden gekoppeld. Het werkelijke aantal kan volgens hem zelfs nog hoger liggen. Verdachten zijn nog niet in beeld.
De wijk wordt al maanden opgeschrikt door brand na brand. Scooters, dixi's en zelfs een bouwkeet gingen in vlammen op. Omroep Brabant ging meerdere keren de wijk in en sprak geschrokken inwoners, maar ooggetuigen van de brandstichtingen waren er niet.
Drie keer in één nacht
In september was het in één nacht zelfs drie keer raak. Een scooter, een dixi en een hoop afval werden in brand gestoken. Ook toiletverhuurder Jörg Böhnke zag de afgelopen maanden meerdere van zijn dixi's in vlammen opgaan. Eerder vertelde hij over de onrust die dat veroorzaakt. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt", zei hij destijds.
Zoveel branden in korte tijd en in dezelfde wijk kunnen volgens de politie nauwelijks toeval zijn. Toch wil de woordvoerder de dader nog geen pyromaan noemen. Bij pyromanie gaat het nadrukkelijk om een psychische drang om brand te stichten.
Pyromaan
"Er kan ook sprake zijn van een ruzie, maar in ieder geval steekt deze persoon graag zaken in brand." De politie erkent dat de reeks voor flinke onrust zorgt. "Het heeft zeker onze aandacht. Mensen maken zich zorgen, ook om hun eigendommen."
Ook auto's zijn inmiddels doelwit geworden. Zo gingen in juni twee bestelbusjes in vlammen op aan de Hogendorpstraat.
'Bel sneller 112'
De politie hoopt de brandstichter te kunnen pakken voordat opnieuw iets in brand wordt gestoken. Daarom wordt inwoners gevraagd sneller alarm te slaan als ze iets verdachts zien. "Mensen die 's avonds laat de hond uitlaten of terugkomen van een feestje mogen écht sneller 112 bellen", zegt de woordvoerder. "Als ze verdacht gedrag zien of iemand bijvoorbeeld met een jerrycan zien lopen."
Nu komt de politie volgens hem vaak pas als het al te laat is. Tegen de tijd dat agenten arriveren, staat de dixi of scooter al in brand en is de dader verdwenen. Met de oproep hoopt de politie dat patroon te doorbreken.
Geen beelden
Over het onderzoek wil de politie verder weinig kwijt. Agenten willen voorkomen dat informatie naar buiten komt die het onderzoek kan schaden. Volgens BN DeStem heeft burgemeester Paul Depla bevestigd dat er vooralsnog geen camerabeelden zijn waarop een mogelijke dader te zien is.