Brandstichter teistert Bredase wijk: 'Mensen mogen écht sneller 112 bellen'

De Bredase wijk Heuvel wordt al sinds juli geteisterd door een lange reeks branden. Huurscooters, dixi's, een bouwkeet en zelfs auto's moesten het ontgelden. De politie houdt inmiddels rekening met zo'n dertig branden die mogelijk door dezelfde persoon of groep zijn aangestoken. Om meer te weten te komen over de dader, roept de politie Bredanaars op sneller 112 te bellen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat op dit moment ongeveer dertig branden sinds juli mogelijk aan dezelfde dader of daders kunnen worden gekoppeld. Het werkelijke aantal kan volgens hem zelfs nog hoger liggen. Verdachten zijn nog niet in beeld. De wijk wordt al maanden opgeschrikt door brand na brand. Scooters, dixi's en zelfs een bouwkeet gingen in vlammen op. Omroep Brabant ging meerdere keren de wijk in en sprak geschrokken inwoners, maar ooggetuigen van de brandstichtingen waren er niet. Drie keer in één nacht

In september was het in één nacht zelfs drie keer raak. Een scooter, een dixi en een hoop afval werden in brand gestoken. Ook toiletverhuurder Jörg Böhnke zag de afgelopen maanden meerdere van zijn dixi's in vlammen opgaan. Eerder vertelde hij over de onrust die dat veroorzaakt. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt", zei hij destijds.

Zoveel branden in korte tijd en in dezelfde wijk kunnen volgens de politie nauwelijks toeval zijn. Toch wil de woordvoerder de dader nog geen pyromaan noemen. Bij pyromanie gaat het nadrukkelijk om een psychische drang om brand te stichten.