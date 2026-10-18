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Weer een scooter in vlammen op in Breda

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De scooter stond in de brandgang (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De scooter stond in de brandgang (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

In de wijk Heuvel in Breda is zaterdagnacht rond twee uur opnieuw een scooter in vlammen opgegaan. Dit keer was het raak in een brandgang aan de Esserstraat. Een buurtbewoner merkte de brand op en belde de brandweer. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In afwachting van de brandweer pakte de melder een tuinslang in een poging het vuur al uit te maken. Toen de brandweer er was, namen zij het bluswerk over. Een klimop in de buurt vatte ook vlam.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
In de wijk in Breda is het de laatste tijd vaker raak, meerdere scooters zijn door brand verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. 
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

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