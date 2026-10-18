Willem II moet weer een nederlaag slikken: Sparta is in Rotterdam te sterk

Willem II is er ook zaterdagavond niet in geslaagd de eerste overwinning van het seizoen te pakken. In Rotterdam verloren de Tilburgers met 3-2 van Sparta. Willem II blijft door de nederlaag, met twee punten uit negen wedstrijden, hekkensluiter in de Eredivisie.

Tonny Vilhena opende op Het Kasteel nog wel de score namens Willem II, maar Jens Toornstra maakte vijf minuten voor rust gelijk: 1-1. Lushendry Martes en Milan Zonneveld hielpen Sparta na rust aan een 3-1-voorsprong, waarna Uriël van Aalst nog wat terugdeed voor Willem II.

Het was voor Sparta de eerste zege sinds 14 augustus, toen Telstar werd verslagen in de tweede speelronde (1-3). De Rotterdammers bezetten nu de twaalfde plaats met negen punten uit negen wedstrijden. Willem II wacht nog altijd op de eerste overwinning.

Eerder zaterdagavond moest ook PSV al een nederlaag slikken. In Den Haag verspeelden de Eindhovenaren drie punten tegen ADO. PSV speelde lange tijd met tien man. Het verschil tussen PSV en koploper Feyenoord is nu vier punten.