Virgil van Dijk treedt toe tot speciaal gezelschap van Liverpool-iconen

Virgil van Dijk heeft zaterdag opnieuw een bijzondere mijlpaal in zijn voetbalcarrière bereikt. De geboren Bredanaar was in de wedstrijd in de Premier League tegen Brentford voor de tweehonderdste keer de aanvoerder van Liverpool.

Sandra Kagie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van Dijk belandt met die prestatie in een speciaal, niet heel lang, lijstje van clubiconen. Een lijst die wordt aangevoerd door Steven Gerrard. Hij droeg de aanvoerdersband voor the Reds maar liefst 470 keer. Op het lijstje prijken, inclusief Van Dijk, nu acht namen.

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Liverpool boekte uit tegen Brentford een een moeizame zege. In Londen won de formatie van trainer Andoni Iraola met 2-1, dankzij twee treffers in het laatste halfuur. Van Dijk speelde de hele wedstrijd. De in de selectie teruggekeerde Cody Gakpo bleef op de bank.