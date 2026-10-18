Campinggasten halsoverkop chalet uit na brand: 'Schrokken ons wezenloos'

Gasten van camping Heidelust in Molenschot zaten zaterdagnacht door een enorme knal recht overeind in bed. Een chalet stond in lichterlaaie en ook het huisje ernaast vatte vlam. De brand zorgde voor flink wat schrik op de camping.

Elly uit Vlaardingen lag met haar man te slapen in een van de chalets op de camping toen ze een knal hoorden. "We schrokken ons wezenloos", vertelt ze. Elly's man is gehandicapt en kan niet zelf uit bed komen. Toen de brandweer hen sommeerde hun chalet te verlaten vanwege het risico dat het vuur zou overslaan, moest Elly snel handelen. "Ik moest mijn man snel uit bed halen en met een rolstoel het huis uit krijgen. Gelukkig waren we op tijd buiten."

Hun chalet liep uiteindelijk geen schade op. Andere buren hadden minder geluk: het chalet waar campinggast Mitchell vannacht in sliep, stond pal tegen het afgebrande chalet aan en vatte ook vlam. "We wonen hier niet, we waren dit weekend toevallig hier", vertelt Mitchell zondag met een bedrukt gezicht. "Rond een uur of vijf hoorden we een keiharde knal. Toen we gingen kijken, stond het huisje al helemaal in brand. Het ging allemaal heel snel."

"Het was erg schrikken, vooral met die knal."

Zijn huisje heeft flinke schade. Met name de achterkant en een gedeelte aan de zijkant raakten beschadigd. "Het was erg schrikken, vooral die knal", zegt Mitchell. Er waren zaterdagnacht meerdere knallen te horen, die vermoedelijk van ontploffende gasflessen kwamen. Toch had niet iedereen op de camping in de gaten wat er gebeurde. Een buurman verderop kreeg helemaal niks mee van de brand. "De hond was erg aan het blaffen", vertelt hij. "Toen ik naar buiten keek dacht ik knipperende lampen te zien in de ramen van het boerderijtje aan de overkant. Ik dacht dat er een feestje gaande was bij de overburen." In het chalet waar de brand ontstond, was op het moment van de brand niemand aanwezig. Het huisje is volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend.