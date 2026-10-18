Grünberg en andere turners schrijven geschiedenis: plek in WK finale

Jermain Grünberg uit Tilburg heeft zich samen met de andere Nederlandse turnmannen voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK. Het team was met een score van 242,995, goed voor een zevende plaats. De beste acht landen turnen de finale.

Naast de Tilburger Grünberg bestaat het team uit Elijah Faverus, Amine Abaidi, Loran de Munck en Casimir Schmidt. De finaleplaats is voor het mannenteam een mentale opsteker richting de Olympische Spelen in Los Angeles. Om zich voor de Spelen te kwalificeren, is op de WK van volgend jaar een plek in de top 12 nodig. Gezien de zevende plaats van dit jaar lijkt dat een haalbare kaart.

De enige andere keer dat Nederland zich voor de teamfinale plaatste, was in 2018 in Doha. Schmidt was destijds ook al van de partij, toen met Epke Zonderland, Frank Rijken, Bram Louwije en Bart Deurloo.

Individueel plaatste Grünberg zich, net als Faverus, voor de meerkampfinale met de beste 24 turners.

Uitdagend jaar

Het was geen makkelijk jaar voor Grünberg. In 2025 pakte hij nog wel zijn eerste nationale titel en dat niet lang na het overlijden van zijn stiefvader. Verder had hij veel rugklachten. “Als ik de afgelopen twee maanden iedere dag honderd procent had gegeven, had ik hier niet gestaan”, vertelde de Tilburger eerder aan Omroep Brabant. Ook op mentaal gebied was het een uitdagend jaar voor hem.