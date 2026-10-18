De paddenstoel is terug: dit groeit nu in de Brabantse natuur

Niet alleen rood met witte stippen, maar in allerlei kleuren en vormen. Het is weer paddenstoelentijd en dat levert prachtige plaatjes op in de Brabantse natuur.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Paddenstoelen zijn mooi, maar sommige ook gevaarlijk. Deze week is in de gemeente Waalre de Groene Knolameniet gevonden. Deze paddenstoel is heel giftig voor mens en dier. Het is belangrijk om hem niet aan te raken of op te eten, maar fotograferen kan natuurlijk wel.

Margon den Ouden-Hollestelle kwam deze paddenstoel tegen tijdens het hardlopen in Woensdrecht.

Het lijkt wel buitenaards, maar Anne was toch echt op aarde toen deze foto is gemaakt (foto: Anne Eikelboom-Scheffers).

De klassieker onder de paddenstoelen (foto: Gerry van Schendel).

Wat een mooie kleur (foto: Desiree van den Broek-Van Ewijk).

Ook wonderschoon (foto: Bart Pörtzgen).

De rechte koraalzwam (foto: Jeanne van Gils).

Deze paddenstoelen zag Monique Frijters-Nefkens in de Pannenhoef bij Rijsbergen.

Jan Oostrom heeft deze porceleinzwammen gespot tijdens een wandeling in de buurt van Sint-Michielsgestel.

Yolanda van Vugt stuurt ons dit mooie exemplaar.

Nog zo'n mooi kabouterhuisje. Deze staat in Eindhoven (foto: Patricia Besems).

Aline heeft nog even onder deze paddenstoel gekeken, maar de kabouter was echt niet thuis (foto: Aline Maurer).

Hondje Morrie bewaakt niet alleen de bal, maar ook een mooie paddenstoel (foto: Rocco Fijneman).