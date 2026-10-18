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Ze schieten weer uit de grond: mooie paddenstoelen in Brabant
• Aangepast
Niet alleen rood met witte stippen, maar in allerlei kleuren en vormen. Het is weer paddenstoelentijd en dat levert prachtige plaatjes op in de Brabantse natuur.
Paddenstoelen zijn mooi, maar sommige ook gevaarlijk. Deze week is in de gemeente Waalre de Groene Knolameniet gevonden. Deze paddenstoel is heel giftig voor mens en dier. Het is belangrijk om hem niet aan te raken of op te eten, maar fotograferen kan natuurlijk wel.
Heb je mooie of leuke plaatjes van een paddenstoel? Deel ze dan met ons.
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