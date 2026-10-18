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Ontdek

Ze schieten weer uit de grond: mooie paddenstoelen in Brabant

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Paddenstoelen in Brabant (foto's: Patricia Besems/Leonie Peeters).
Paddenstoelen in Brabant (foto's: Patricia Besems/Leonie Peeters).

Niet alleen rood met witte stippen, maar in allerlei kleuren en vormen. Het is weer paddenstoelentijd en dat levert prachtige plaatjes op in de Brabantse natuur.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Paddenstoelen zijn mooi, maar sommige ook gevaarlijk. Deze week is in de gemeente Waalre de Groene Knolameniet gevonden. Deze paddenstoel is heel giftig voor mens en dier. Het is belangrijk om hem niet aan te raken of op te eten, maar fotograferen kan natuurlijk wel. 

Deze bijzondere zwam vond Bernadette Roestenburg in Boxtel.
Deze bijzondere zwam vond Bernadette Roestenburg in Boxtel.
Margon den Ouden-Hollestelle kwam deze paddenstoel tegen tijdens het hardlopen in Woensdrecht.
Margon den Ouden-Hollestelle kwam deze paddenstoel tegen tijdens het hardlopen in Woensdrecht.
En deze kwam Margon ook nog tegen!
En deze kwam Margon ook nog tegen!
Nog zo'n mooi kabouterhuisje in Eindhoven (foto: Patricia Besems).
Nog zo'n mooi kabouterhuisje in Eindhoven (foto: Patricia Besems).
Leonie Peeters heeft dit paddenstoeltje vastgelegd in het Gasselse Bos.
Leonie Peeters heeft dit paddenstoeltje vastgelegd in het Gasselse Bos.
Deze bijzondere exemplaren zag Monique Frijters-Nefkens in de Pannenhoef bij Rijsbergen.
Deze bijzondere exemplaren zag Monique Frijters-Nefkens in de Pannenhoef bij Rijsbergen.
De klassieker onder de paddenstoelen (foto: Gerry van Schendel).
De klassieker onder de paddenstoelen (foto: Gerry van Schendel).

Heb je mooie of leuke plaatjes van een paddenstoel? Deel ze dan met ons. 

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