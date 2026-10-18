Ze schieten weer uit de grond: mooie paddenstoelen in Brabant

Niet alleen rood met witte stippen, maar in allerlei kleuren en vormen. Het is weer paddenstoelentijd en dat levert prachtige plaatjes op in de Brabantse natuur.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Paddenstoelen zijn mooi, maar sommige ook gevaarlijk. Deze week is in de gemeente Waalre de Groene Knolameniet gevonden. Deze paddenstoel is heel giftig voor mens en dier. Het is belangrijk om hem niet aan te raken of op te eten, maar fotograferen kan natuurlijk wel.

Deze bijzondere zwam vond Bernadette Roestenburg in Boxtel.

Margon den Ouden-Hollestelle kwam deze paddenstoel tegen tijdens het hardlopen in Woensdrecht.

En deze kwam Margon ook nog tegen!

Nog zo'n mooi kabouterhuisje in Eindhoven (foto: Patricia Besems).

Leonie Peeters heeft dit paddenstoeltje vastgelegd in het Gasselse Bos.

Deze bijzondere exemplaren zag Monique Frijters-Nefkens in de Pannenhoef bij Rijsbergen.

De klassieker onder de paddenstoelen (foto: Gerry van Schendel).