Rennende tandarts Bregje Smits eindigt net achter Mikky Keetels
Mikky Keetels (27) uit Schijndel was zondag de snelste Nederlandse loopster bij de Amsterdam Marathon. Vlak achter haar, met maar twintig seconden verschil, eindigde Bregje Smits (32) uit Eindhoven. Allebei de vrouwen wisten hun persoonlijk record te verbeteren. Smits was zelfs bijna drie minuten sneller dan haar oude record.
Mikky Keetels was de beste Nederlandse op de veertiende plaats. Met 2.30.36 dook de stewardess enkele seconden onder haar oude toptijd. Ze heeft de afgelopen drie maanden verlof genomen om zich volledig op het hardlopen te storten.
Voor Smits was het ook een bijzondere editie van de Amsterdam Marathon. Zij is in het dagelijks leven tandarts, maar zondag lag haar focus volledig op het hardlopen. Vorig jaar liep ze bij de marathon van Frankfurt een persoonlijk record van 2.33.46.
Dat verbeterde ze zondag met een tijd van 2.30.57. "Ik had het zelf niet verwacht. Ik ging weg op een tempo waarmee ik op 2.32 uit zou moeten komen, maar op het eind ging het zo lekker. Dus dan maar wat harder, want het kon eigenlijk wel."
Dat ze deze prestatie heeft neergezet, is voor haar extra fijn omdat ze normaal vaak last heeft van haar buik en van misselijkheid. "Dat heb ik dit keer helemaal niet gehad. Ik was gewoon lekker aan het rennen en ik heb echt kunnen genieten van het lopen, dus daar was ik al heel blij mee."
"Ik had helemaal niet gedacht dat ik in de buurt van Mikky kon komen."
Vorig jaar stopte ze tijdens de Amsterdam Marathon vanwege buikpijn. "Nu liep ik langs dat punt waar ik eruit ben gestapt en toen dacht ik wel: oké, ik moet steady blijven doorlopen."
Toen ze de laatste 500 meter liep, zag ze Mikky Keetels in de verte. "Ik had helemaal niet gedacht dat ik in de buurt van Mikky kon komen, maar het scheelde uiteindelijk heel weinig." Uiteindelijk eindigde de Schijndelse Mikky, die hardlopen combineert met een baan als stewardess, een seconde of twintig voor haar provinciegenoot.
Al met al is het een knappe prestatie van Smits. En wat staat er nu op de planning? "Vooral alle gemiste borrels en etentjes inhalen en mijn sociale leven weer oppakken", vertelt ze. Toch kan ze niet helemaal stilzitten. "Ik vind het nog wel leuk om de Zevenheuvelenloop mee te pakken, maar voor de rest doe ik het rustig aan."