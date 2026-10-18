Rennende tandarts Bregje Smits eindigt net achter Mikky Keetels

Mikky Keetels (27) uit Schijndel was zondag de snelste Nederlandse loopster bij de Amsterdam Marathon. Vlak achter haar, met maar twintig seconden verschil, eindigde Bregje Smits (32) uit Eindhoven. Allebei de vrouwen wisten hun persoonlijk record te verbeteren. Smits was zelfs bijna drie minuten sneller dan haar oude record.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Mikky Keetels was de beste Nederlandse op de veertiende plaats. Met 2.30.36 dook de stewardess enkele seconden onder haar oude toptijd. Ze heeft de afgelopen drie maanden verlof genomen om zich volledig op het hardlopen te storten. Voor Smits was het ook een bijzondere editie van de Amsterdam Marathon. Zij is in het dagelijks leven tandarts, maar zondag lag haar focus volledig op het hardlopen. Vorig jaar liep ze bij de marathon van Frankfurt een persoonlijk record van 2.33.46.

Dat verbeterde ze zondag met een tijd van 2.30.57. "Ik had het zelf niet verwacht. Ik ging weg op een tempo waarmee ik op 2.32 uit zou moeten komen, maar op het eind ging het zo lekker. Dus dan maar wat harder, want het kon eigenlijk wel." Dat ze deze prestatie heeft neergezet, is voor haar extra fijn omdat ze normaal vaak last heeft van haar buik en van misselijkheid. "Dat heb ik dit keer helemaal niet gehad. Ik was gewoon lekker aan het rennen en ik heb echt kunnen genieten van het lopen, dus daar was ik al heel blij mee."

"Ik had helemaal niet gedacht dat ik in de buurt van Mikky kon komen."