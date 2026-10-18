Mikky Keetels leefde drie maanden als een monnik: 'Ik heb zoveel geleerd'

Het leven van Mikky Keetels staat op z'n kop. De afgelopen drie maanden focuste ze zich volledig op hardlopen in Afrika en Bali. De 27-jarige atlete uit Schijndel is komende zondag tijdens de marathon van Amsterdam kanshebber om de snelste Nederlandse te worden. "Wat er op me afkomt, is bijzonder. Twee jaar geleden was dit nog een ver-van-mijn-bedshow."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Keetels staat in Nederland bekend als de hardlopende stewardess. Eerder dit jaar maakte ze indruk met een wereldrecord op de Wings For Life World Run. De afgelopen drie maanden besloot ze verlof te nemen en zich fulltime op hardlopen te focussen. Zo vertrok ze voor zes weken naar Kenia. "Een fantastische locatie. Er is geen plek op de wereld waar hardlopen zo leeft als daar, ik heb er zoveel van geleerd. Tot twee jaar geleden had ik geen enkele hardloopvriend en deed ik maar wat, maar hier zag ik wat er nodig is om de top te halen." Na Kenia deed ze in Canada mee aan een marathon. Daarna vervolgde ze haar trainingskamp in Bali, rende ze een wedstrijd in Australië en keerde ze terug naar Bali. Deze week vloog ze naar Nederland.

De terugvlucht naar Amsterdam was chaotisch, maar dat past in het leven van de Schijndelse. 'Chaos' is naar eigen zeggen haar bijnaam. "Mijn vlucht werd geannuleerd, dus ik moest een nieuw ticket kopen. Daarbij had ik de verkeerde tijd gelezen. Toen ik wilde gaan slapen, werd ik gelukkig via de telefoon erop gewezen dat ik drie uur later zou vliegen."

"Wonder boven wonder zat mijn bagage in het vliegtuig."

Via een tussenstop in Abu Dhabi kwam ze in Londen terecht, maar voor Engeland had ze geen visum. "Het was wel even spannend, ja. Ik ben op het vliegveld via een vage route onder een poortje door gegaan en ben naar de gate gerend. Wonder boven wonder zat mijn bagage ook in het vliegtuig naar Nederland. Last van een jetlag heb ik gelukkig niet." In Amsterdam is ze komende zondag een kandidaat om de snelste Nederlandse te worden. Een ander doel is het verbreken van haar persoonlijk record van 2.30.42. "Ik geloof dat er nog veel te halen is, maar welke specifieke tijd dat is, moet blijken", zegt de Schijndelse. "Mede dankzij mijn tijd in Afrika besef ik nog meer dat ik keihard moet werken om stappen te blijven zetten. Ik wil dat heel graag en ik blijf actief in mijn zoektocht naar de juiste beslissingen om me verder te ontwikkelen." Hardlopen is voor Keetels nu de hoofdmoot, maar ze wil geen afscheid nemen van haar werk als stewardess. "De drie maanden als fulltime atlete waren geweldig, ik voel me fitter dan ooit. Maar vliegen is ook mijn passie, ik heb het gemist." Volgende week vliegt ze als stewardess weer vanuit Amsterdam naar een bestemming buiten Europa. Waarheen precies, weet ze nog niet. Dat hoort ze vaak pas kort van tevoren. "Ik kijk ernaar uit, maar eerst mijn jaarlijkse veiligheidstoets halen. Ja, mijn leven is druk, maar ik vind het allemaal leuk."