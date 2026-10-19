Donderdag rijden er geen bussen door staking van chauffeurs streekvervoer

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen donderdag opnieuw het werk neer. Dat melden vakbonden FNV en CNV. Het is de tweede landelijke staking in het streekvervoer als gevolg van de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vakbonden kondigden eerder aan een dag per week te staken tot kerst. Afgelopen woensdag was de eerste staking. Toen reden er minder bussen en regionale treinen op verschillende plekken in Nederland. "Onze collega's hebben op 14 oktober een krachtig signaal afgegeven. Ze hebben massaal laten zien dat ze niet accepteren dat hun arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed. Maar werkgevers luisteren nog steeds onvoldoende. Daarom gaan we opnieuw staken", zegt bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer. Volgens de FNV reed op de eerste stakingsdag ongeveer negentig procent van de bussen die normaal rijden niet. Volgens werkgeversorganisatie VWOV was de helft van de werknemers bereid het werk neer te leggen.

Afgelopen week vertrokken er, ondanks de staking, toch veel bussen vanaf het station in Eindhoven: