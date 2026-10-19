Dode vrouw in huis Beek en Donk: verdachte en slachtoffer hadden relatie

De 56-jarige man die ervan wordt verdacht een vrouw om het leven te hebben gebracht in Beek en Donk, had een relatie met haar. Dat bevestigt de politie dinsdag. Het lichaam van de 50-jarige vrouw uit Tilburg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in het huis van de man aan De Els.

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De politie vond haar nadat zij een melding had gekregen van een "verdachte situatie". Wie de melding heeft gedaan, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. De verdachte wordt waarschijnlijk dinsdag voorgeleid, geeft de woordvoerder aan.