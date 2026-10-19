De premier verwacht een kindje: gaat Rob Jetten met vaderschapsverlof?

Mist ons land straks de premier omdat hij met vaderschapsverlof is? Wie zijn eigenlijk de draagmoeder en de eiceldonor die de droom van Rob Jetten en zijn partner om een gezin te stichten mogelijk maken? En krijgen zij betaald? We beantwoorden zeven vragen over het aanstaande vaderschap van de premier.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De D66-politicus uit Uden maakte maandag bekend dat hij en zijn partner volgend jaar een kindje verwachten. D66 geeft op de website van de partij wat meer informatie over het aanstaande vaderschap van de 39-jarige premier en zijn partner, de Argentijnse hockeyer Nicolás Keenan (29). Wij zetten een aantal vragen en antwoorden voor je op een rijtje: Waarom wordt dit nieuws nu bekendgemaakt?

Nu de zwangerschap in een gevorderd stadium zit en draagmoeder en kind in goede gezondheid zijn, zijn volgens D66 steeds meer mensen op de hoogte van de zwangerschap. Jetten en Keenan willen voorkomen dat het nieuws uitlekt. Ze kiezen er daarom voor om het nu zelf bekend te maken. Ze vragen aan iedereen om de privacy te respecteren, in het bijzonder de privacy van draagmoeder en eiceldonor. Wie zijn de draagmoeder en eiceldonor?

De draagmoeder is een Nederlandse vriendin van het stel. Ze heet Lisa. Ze heeft zelf al kinderen met haar partner. Ook de eiceldonor is een Nederlandse vrouw. Ook zij is een goede bekende van Jetten en Keenan, schrijft D66.

Krijgt de draagmoeder betaald?

Begin vorig jaar deed Jetten in talkshow Casa di Beau een uitspraak die werd opgevat als een oproep voor een draagmoeder. Dat leverde veel discussie op. Betaald draagmoederschap is in Nederland namelijk niet toegestaan. De partij van de premier schrijft nu op haar site dat er géén vergoeding wordt betaald aan de draagmoeder. De draagmoeder vindt het bijzonder dat zij Jetten en Keenan kan helpen bij hun kinderwens. Krijgt de eiceldonor betaald?

Nee. De eiceldonor wilde Jetten en Keenan graag helpen bij het in vervulling laten gaan van hun kinderwens en vindt het bijzonder dat zij als goede bekende hieraan kan bijdragen.