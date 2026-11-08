Bijzondere stunt tijdens landelijke intocht: 'Mijn fantasie gaat heel ver'

Theo Gerrits (85) uit Grave verwelkomt Sinterklaas al tientallen jaren met een bijzondere stunt. Nu de landelijke intocht in zijn eigen stad is, pakt hij extra uit. Op het dak van zijn huis, met uitzicht op de kade waar de stoomboot aanmeert, werkt hij aan een opvallende ode aan de Sint. “Mijn fantasie gaat soms heel ver.”

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al bijna een halve eeuw woont Theo in een monumentaal pand, midden in het stadje aan de Maas. Bij veel feestelijke evenementen, waaronder de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, verzorgt hij op de stoep voor zijn huis een theatrale act. “Als ik moet zeggen wat ik allemaal heb gedaan, dan ben ik nog wel even bezig. Ik ben er bekend mee geworden. Iedereen accepteert het. Je merkt dat mensen er blij en vrolijk van worden.” Dat hij dit jaar groter uitpakt, heeft een reden: de landelijke intocht van Sinterklaas is in de vestingstad. “Daar ben ik heel trots op. Ik wil laten zien hoe mooi deze historische stad is. Daarom heb ik de afgelopen weken iets bijzonders gecreëerd op het dak van mijn huis. Daarmee breng ik een ode aan Sint Nicolaas.”

"Het blijft met Theo altijd wel spannend."

Die ode op het dak is niet compleet zonder de juiste outfit. Theo slaat een zelfgemaakte mantel om, zet een mijter op en trekt witte handschoenen aan. “Ik ben een halve Sinterklaas, want ik heb geen baard. Ik wil niet precies op hem lijken, want dan ga je over de top. Dat gaat me te ver.”

Al weken is hij bezig met zijn plannetje om de goedheiligman te verwelkomen. Dat doet hij grotendeels alleen, maar voor de finishing touch krijgt hij hulp van zijn vrouw. “Gerry, heb je misschien nog wat lippenstift voor mij? En nog wat rood voor op mijn wangen?” roept Theo vanuit de woonkamer. Uiterst geconcentreerd zorgt ze ervoor dat haar man er naar wens uitziet. “Het blijft met Theo altijd wel spannend”, zegt Gerry.

"Als er geen uitdaging in zit, dan is het niet leuk."

Niet veel later is de outfit compleet en loopt Theo naar buiten met een zelfgemaakte staf. “Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan”, zingt hij goedgezind, terwijl hij via verschillende ladders het dak op klimt. “Oppassen waar je loopt, want het is een uitdaging op zich. Dit is een goede oefening voor de intocht.”

Theo die de mijter opzet (foto: Tom Berkers).

Boven valt meteen een levensgroot ijzeren paard op. “Hier zal ik een ode brengen”, zegt hij trots. Dan klimt hij op het paard, wat best een risicovolle onderneming is. “Ik heb mijn leven lang alleen maar gevaarlijke dingen gedaan. Ik houd van uitdagingen. Als er geen uitdaging in zit, dan is het niet leuk.” Vanaf het paard heeft Theo een prachtig uitzicht op de kade waar de goedheiligman aanmeert. “Ik voel me als een prins hier. Mijn fantasie gaat soms heel ver. Dit is maar een onderdeel van mijn fantasiewereld”, zegt hij. De kleurrijke Gravenaar is zichtbaar in zijn element. “Het maakt me niet uit wat anderen denken. Als ze het niets vinden, dan draaien ze maar om. Dit is toch prachtig, jongens.” Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Lees hier wat je allemaal kunt verwachten.